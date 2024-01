Winterabende im Museum: Auf den Spuren der Vergangenheit

Das Alte Rathaus in Gladbeck zählt zu den markantesten Bauten in der Stadt – ein Werk des Kölner Architekten Otto Müller-Jena, dem ein Winterabend im Museum gewidmet ist. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Gladbeck Drei Termine, drei Experten, drei spannende Themen: Vorträge beleuchten Kapitel aus der Gladbecker Lokalgeschichte.

Schnee und Eis draußen vor der Tür, Winterabende und Vorträge im Museum der Stadt Gladbeck an der Burgstraße in Wittringen: Das dürfte doch ganz nach dem Geschmack Geschichtsinteressierter sein. Drei Termine hat Hausherrin Susanne Peters-Schildgen mit Unterstützung des Museums-Fördervereins und des Vereins für Orts- und Heimatkunde Gladbeck organisiert. Der Eintritt ist stets frei.

Um einen Architekten dreht sich der erste Termin in der Reihe am 18. Januar. Seine Werke kennen alle in Gladbeck. Da sind das St.-Barbara-Hospital, das Alte Rathaus und die Heilig-Kreuz-Kirche. Aber wer war eigentlich Otto Müller-Jena? Jener Kölner Baumeister, der auch in Gladbeck gewirkt hat?

Der Priester und Kirchenhistoriker Ralph Eberhard Brachthäuser stellt Otto Müller-Jena und dessen Arbeit vor. Und fördert so manch eher unbekanntes Detail zutage. Zahlreiche, mitunter schwer zugängliche Abbildungen, illustrieren Brachthäusers Ausführungen. Die Reise in die Architektur-Geschichte beginnt um 17 Uhr.

Sicher, die Zeit des „schwarzen Goldes“ war eine Hoch-Zeit im Revier. Aber die Zeit der Kohle war teuer erkauft. Der Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet lieferte der frühen Bundesrepublik dringend benötigte Energie für ihren wirtschaftlichen Aufschwung – und raubte den Hauptakteuren Energie und Gesundheit, brachte den Tod. Wer aus der jungen Generation kann sich denn heutzutage noch etwas unter dem Schlagwort „Staublunge“ vorstellen. Es sei denn, diese Erkrankung trat im Familien- oder Bekanntenkreis auf.

Katastrophe: Staublunge brachte häufiger den Tod als Grubenunglücke und Arbeitsunfälle

Das könnte sehr gut der Fall sein, denn eine Seltenheit war sie nicht, die Staublunge. Ganz im Gegenteil. Sie forderte unter Bergleuten mehr Opfer als Grubenunglücke und Arbeitsunfälle.

Dr. Daniel Trabalski, Referent in der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats in Köln, führt am 15. Februar aus, welche Herausforderung die massenhaft auftretende Staublunge darstellte. Das Referat beginnt um 17 Uhr. Unter dem Titel „Weg vom Fenster – Die Staublunge der Ruhrbergleute zwischen wissenschaftlicher Entdeckung, betrieblicher Regulierung und gesellschaftlichem Vergessen in der Bundesrepublik“ berichtet Trabalski, wie die deutsche Öffentlichkeit mit dem Problem umging und welche Rolle die Wissenschaft bei der gesundheitlichen Katastrophe spielte: „Mediziner, Naturwissenschaftler und Bergbauexperten versuchten gemeinsam, diese Bergmannskrankheit in ein berechenbares Risiko zu verwandeln.“

Die ehemalige Berginspektion am Bernskamp in Gladbeck, heute Sitz der städtischen Musikschule, barg ein Geheimnis. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ernst auch das Thema des dritten Winterabends im Museum am 14. März ab 17 Uhr. Vor mehr als 20 Jahren, wurden fast 35.000 Münzen in Gladbeck gefunden, die aus einem Kriegsgefangenenlager des Ersten Weltkriegs stammten. Es befand sich am Luftschacht 5 in Gladbeck-Ellinghorst.

Fundort der Münzen, die bei Sanierungsarbeiten, entsorgt unter der Treppe, entdeckt wurden: das Gebäude der städtischen Musikschule am Bernskamp, einst Domizil der Königlich Preußischen Berginspektion II. Stefan Kötz, unter anderem wissenschaftlicher Referent (Kurator) für das Münzkabinett des LWL-Museums für Kunst und Kultur, wandelt mit seiner Zuhörerschaft auf den Spuren der Vergangenheit. Ein Teil des Fundes ist noch bis zum 18. August in einer Sonderausstellung im LWL-Museum für Archäologie und Kultur in Herne zu sehen.

