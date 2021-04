Windrad Mottbruchhalde: Grüne laden zur Online-Diskussion

Gladbeck. Die Grünen wollen bei einer Veranstaltung Fragen zum Windrad auf der Mottbruchhalde in Gladbeck diskutieren. Auch Vertreter der Steag sind dabei.

Die Grünen wollen gemeinsam mit Gladbeckern über das Windrad auf der Mottbruchhalde diskutieren. Dazu laden sie am Montag, 12. April, um 18.30 Uhr zu einer Online-Veranstaltung unter dem Motto „Lasst uns drüber reden: das Windrad auf der Mottbruchhalde“ ein.

Zum Windrad auf der Mottbruchhalde gebe es in der Bevölkerung immer noch viele offene Fragen. Oft nehmen Gladbecker Kontakt zu der Partei auf, um sich über das Windrad zu informieren oder ihre Ängste zu äußern, so die Grünen. In der Veranstaltung wollen sie daher nun die Möglichkeit bieten, sich zu informieren, Fragen zu klären und Befürchtungen mitzuteilen. An der Veranstaltung nehmen auch Vertreter der Steag und der Gladbeck-Wind GmbH teil, damit Fragen direkt fachmännisch beantwortet werden können.

Die Diskussion soll der Beginn einer neuen Veranstaltungsreihe der Grünen mit dem Namen „Lasst uns drüber reden: …“ sein. Wer online an der Veranstaltung zum Windrad auf der Mottbruchhalde teilnehmen möchte, kann sich unter kontakt@gruene-gladbeck.de anmelden und erhält dann einen Zugangslink für den 12. April.