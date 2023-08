Windmühle in Rees: Gladbecker Unternehmen ist jetzt Pate

Rees/Gladbeck. Ein Gladbecker Unternehmen hat die Patenschaft für eine Windmühle am Niederrhein übernommen. Wie viel Geld das Unternehmen dafür ausgibt.

Zu ihrem 175-jährigen Jubiläum erhält die Scholten-Mühle in Rees am Niederrhein ein besonderes Geschenk: Die Gladbecker SL Natur Energie Unternehmensgruppe übernimmt ab sofort eine Patenschaft für die Windmühle und somit die laufenden Kosten für Versicherungen, Grundsteuern und Strom von jährlich 650 Euro. Damit wird sichergestellt, dass die 1848 erbaute Windmühle als wichtiges Industriedenkmal langfristig erhalten bleibt und weiterhin von Kindergärten, Schulklassen und weiteren Gruppen besucht werden kann. Die Patenschaft läuft zunächst über drei Jahre.

Sebastian Gampe, Projektentwickler von SL Natur Energie, überreichte Mühlenbesitzer Michael Scholten und „Müller Hein“ alias Gästeführer Heinz Wellmann die Metallschilder, die am Mühlenberg angebracht wurden und über die Patenschaft informieren. Ein besonderer Hingucker sind die im Cartoon-Stil gezeichneten Abbilder der Scholten-Mühle und einer Windkraftanlage, entworfen vom Krefelder Illustrator Oliver Dietrich.

Gladbecker Paten-Mühle hat ein ganz besonderes Merkmal

Die Scholten-Mühle ist weltweit eine der letzten intakten Mühlen mit Ventikanten-Drehheck-Flügeln. Sie sind eine Entwicklung des Majors Kurt Bilau (1872-1941). Er setzte in den 1930er-Jahren weiter auf Windkraft, als die meisten Mühlen schon auf Gas-, Diesel- oder Elektromotoren umgestellt worden waren. Wegen ihrer besonderen Aerodynamik ermöglichen die Ventikanten eine doppelte bis dreifache Ausnutzung der Windenergie im Vergleich zu herkömmlichen Mühlenflügeln, deren Holzgatter mit Segeltuch bespannt werden. Die Scholten-Mühle wurde 1937 mit den modernen Metallflügeln ausgestattet. 60 Jahre später wurden sie im Rahmen einer umfassenden Renovierung, ermöglicht durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein Rees und den Mühlenbauer Manfred Naatz, erneuert.

Die Ventikanten gelten als eine Art Zwischenstufe zwischen alter Windmühlentechnik und den modernen Windkraftanlagen, wie sie SL Natur Energie auch in Rees an derzeit zehn Standorten betreibt. „Aus dieser Tradition heraus fühlen wir uns verpflichtet, zum Erhalt der Reeser Scholten-Mühle beizutragen“, sagt Sebastian Gampe. Die Unternehmensgruppe betreibt circa 170 Windenergieanlagen an 30 Standorten in NRW.

Zuletzt hat die SL Natur Energie Stiftung der Stadt Rees Stiftungsgelder in Höhe von insgesamt 98.500 Euro übergeben. Die jährliche Ausschüttung speist sich aus dem Ertrag der Windenergieanlagen.

