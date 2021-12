Wieder Einbruch in Gladbecker Teststelle – Testkits erbeutet

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in die Corona-Teststelle an der Burgstraße in Gladbeck eingebrochen.

Gladbeck. In die Corona-Teststelle an der Burgstraße in Wittringen ist in der Nacht eingebrochen worden. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugen gesucht.

Erneut ist in Gladbeck in eine Corona-Teststelle eingebrochen worden. Diesmal betroffen: das Testzentrum auf dem Parkplatz an der Burgstraße in Wittringen.

Laut Polizei sind unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag in den Container, in dem sich die Teststelle befindet, eingebrochen. Sie durchsuchten den Container, stahlen einen Stromgenerator, etwas Bargeld und mehrere Testkits. Anschließend ergriffen sie unerkannt die Flucht.

Bereits Ende November waren Unbekannte nachts in das Testzentrum auf dem Festplatz an der Horster Straße eingedrungen. Auch hier wurden Testkits und Geld gestohlen, zudem erbeuteten die Unbekannten noch Einmalhandschuhe.

Hinweise zum aktuellen Einbruch an der Burgstraße nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 / 2361 111 entgegen.

