Wie zwei sehbehinderte Menschen das Weihnachtsfest erleben

Gladbeck Christian Nieporte und Claudio Fuest aus Gladbeck sind fast blind. Sie erleben das Fest der Lichter ganz anders als sehende Menschen.

Weihnachten - das ist auch das Fest der Lichter. An vielen Ecken glitzert und funkelt es, der Tannenbaum ist festlich geschmückt. Christian Nieporte und Claudio Fuest sind seit ihrer Geburt sehbehindert. Sie erleben die Weihnachtszeit ohne die vielen Lichter - und konzentrieren sich vor allem auf ihre anderen Sinne.

Claudio Fuest schlendert - wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist - mit seinen Freunden gerne über die Weihnachtsmärkte. "Ich mag die vielen verschiedenen Gerüche, aber auch das Essen", sagt der 27-Jährige, der ebenso wie Christian Nieporte in einer Wohngemeinschaft der gemeinnützigen Jugend- und Behindertenhilfe Gladbeck in Mitte lebt. Er arbeitet in der Verwaltung der Gelsenkirchener Werkstätten. In der Vorweihnachtszeit findet dort auch stets ein kleiner Weihnachtsmarkt statt, coronabedingt ist dieser jedoch 2020 ausgefallen. "Weihnachtsstimmung herrscht trotzdem. Wir hören ganz viel Weihnachtsmusik, das gehört für mich unbedingt dazu", so der junge Mann. Auch das legendäre "Last Christmas" von Wham darf dabei nicht fehlen.

Kerzen werden nur in Windlichtern aufgestellt

Heiligabend verbringt er gemeinsam mit seiner Mutter, seinem Bruder und dessen Freundin. Die Sicherheit spielt dabei eine Rolle. Kerzen werden etwa nur in Windlichtern aufgestellt, so dass sie nicht gleich alles in Brand setzen, wenn Claudio Fuest sie aus Versehen einmal umstößt. Auch der Adventskranz der Familie hängt von jeher unter der Decke. "Das habe ich aber ohnehin wegen der allgemeinen Kindersicherheit so gemacht", erzählt seine Mutter Rosemarie Fuest.

Aber auch auf andere Dinge muss sie achten. So spielen Kontraste eine wichtige Rolle für ihren sehbehinderten Sohn. Weißes Geschirr auf einer weißen Tischdecke etwa kommt nicht in Frage. Damit Claudio Fuest, der noch eine Sehkraft von fünf Prozent hat, Unterschiede erkennen kann, ist etwa ein schwarzes Platzdeckchen nötig.

Duft des Tannenbaums und von Räucherstäbchen kündigen Weihnachten an

Auch wenn das Plätzchenbacken in seiner Wohngemeinschaft aufgrund von Corona ebenfalls ausfiel, bedeuten noch ganz andere Düfte für den 27-Jährigen Weihnachten: "Der Duft des Tannenbaums und auch Räucherstäbchen zeigen mir: jetzt ist Weihnachtszeit."

Für Christian Nieporte (37) bedeutet Weihnachten, dass er Zeit mit seiner Familie verbringen kann. "Wir backen Plätzchen und an dem Duft erkenne ich die besondere Zeit im Jahr", sagt Nieporte, der seit einem Jahr in der Wohngemeinschaft der Jugend- und Behindertenhilfe lebt, das Fest aber zu Hause verbringt.

Weihnachtsmärkte in der Vorweihnachtszeit besucht Nieporte nicht. Wohl aber den Glühweinstand in der Gladbecker Innenstadt. "Ich liebe Glühwein." Zwar fiel auch dieser Besuch in diesem Jahr aus, die Freude an Weihnachten trübt das aber nicht: "Ich freue mich, wenn wir Heiligabend mit der Familie zusammen sitzen, gemeinsam essen und etwas spielen. Das ist für mich Weihnachten."