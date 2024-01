Wetter in Gladbeck: Warnung vor Kälte und Frost

Die Zeit des Dauerregens scheint vorbei zu sein, die Sonne lässt sich wieder blicken doch die Temperaturen sinken. Auf den Straßen droht Glätte.

Schaut man auf die Wettervorhersagen, sieht es so aus, als sei die Zeit des Dauerregens in Gladbeck erst einmal vorbei. Doch das geht einher mit sinkenden Temperaturen. Die Folge: Der Deutsche Wetterdienst gibt eine amtliche Warnung vor Frost heraus. Es könnte also glatt werden auf Gladbecks Straßen und Wegen.

Die Meteorologen sagen mäßigen Forst und Temperaturen von -3 bis -6 Grad voraus. Das gilt für die Nacht von Sonntag auf Montag. Bis Montagmorgen, 10 Uhr, gilt vorerst auch die Warnung. Aufgrund des vielen Regens sind Straßen und Wege in Teilen immer noch nass, dort könnte es glatt werden. Außerdem könnten Flächen, die in den letzten Tagen überschwemmt wurden, zufrieren.

Die gute Nachricht: Weitere Niederschläge – ob in Form von Regen oder Schnee – scheinen zunächst nicht zu drohen. Die Sieben-Tage-Prognose für Gladbeck sieht zumindest nichts dergleichen vor.

