Westfälische Hochschule bietet Losverfahren für Studiengänge

Wer gerne an der Westfälischen Hochschule, hier der Standort in Gelsenkirchen, studieren möchte, kann noch auf das Losverfahren hoffen.

Gladbeck. Wer noch keinen Studienplatz hat, kann sich bei der Westfälischen Hochschule an der Stadtgrenze zu Gladbeck bewerben. Es gibt ein Losverfahren.

Normalerweise hätte das Wintersemester an der Westfälischen Hochschule bereits begonnen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Vorlesungsstart auf den 2. November verschoben. Das gibt denen, die den Bewerbungsschluss verpasst oder trotz Zulassungsvoraussetzung noch keinen Studienplatz haben oder lieber in Gelsenkirchen, Bocholt oder Recklinghausen studieren wollen als anderswo, die Gelegenheit, sich im Losverfahren noch einen der noch nicht besetzten Bachelor-Numerus-Clausus-Studienplätze zu sichern.

Das gilt für den Standort Gelsenkirchen, gleich an der Stadtgrenze zu Gladbeck, für die Studiengänge Journalismus/Public Relations, Medieninformatik, Medizintechnik, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaft, in Bocholt gibt es noch Plätze in Bionik und in internationalem Management, in Recklinghausen in den Studiengängen Wirtschaftsrecht, internationales Wirtschaftsrecht und Business-Management sowie in der molekularen Biologie.

Die Bewerbung ist nur online möglich

Das Losverfahren endet um Mitternacht am 15. Oktober. Die Bewerbung läuft ausschließlich online über den Punkt „Antrag auf Teilnahme am Losverfahren“ auf der Internet-Seite www.w-hs.de/bewerbung-bachelor/. Die Hochschule weist darauf hin, dass in den NC-freien Bachelor-Studiengängen Bewerbungen noch bis zum 31. Oktober über dieselbe Internetseite möglich sind.

Die Zeit bis zum Vorlesungsbeginn nutzt die Hochschule weiter, um so viele Studienveranstaltungen wie möglich mit den entsprechenden Corona-Schutzvorrichtungen in der Präsenzform statt in der Online-Distanzform möglich zu machen. Präsident Prof. Dr. Bernd Kriegesmann: „Vor allem für die Studienstarter ist es uns wichtig, dass sie an der Hochschule und nicht zu Hause vor dem Rechner ihr Studium beginnen, auch damit sie die Gelegenheit haben, soziale Kontakte zu ihren Mitstudierenden zu knüpfen und Hochschulatmosphäre zu erleben.“