Gladbeck. Der größte Sportballon der Welt absolviert in Wittringen seine Testfahrt. Ein britisches Piloten-Duo plant für 2021 eine Atlantiküberquerung.

Der größte frei fahrende Gasballon der Welt stieg am Freitag von Verbandsstartplatz Gladbeck in Wittringen gen Himmel. Die Ausmaße dieses Gefährts sind jedoch nicht die einzige Besonderheit dieser Fahrt. Der Gasballon soll im Juni 2021 den Atlantik überqueren. Mit an Bord: die Briten Deborah Day (57) als Pilotin und ihr Co-Pilot Mike Scholes (66). Die beiden stammen aus der Nähe von Sussex bei Brighton.

Der Ballon startete pünktlich zu einer Testfahrt für die geplante Atlantiküberquerung am späten Mittag. Der schwache Südostwind trieb den Ballon Richtung Schermbeck, wo er wieder landen sollte. Der Startplatz Wittringen wurde ausgewählt, weil dort die Hälfte aller Ballonflüge weltweit startet .

Die Testfahrt ab Wittringen sollte unbedingt vor dem Brexit sein

Vor dem Start im Korb: Wilhelm Eimers (2.v.r.), links neben ihn Benjamin Eimers. Der größte Sportballon der Welt gehört den Engländern Deborah Day und Mike Scholes.aft der Ventile. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Zum ersten Mal ist eine Frau Pilotin, weil der erfahrene Pilot vor einigen Jahren total erblindet ist“, erzählt Wilhelm Eimers vom Ballonfahrtverein Essen, der sich hellauf begeistert von der geplanten Atlantiküberquerung zeig. Dann werde der Sportballon umgerüstet zu einer Roziere – „eine Kombination aus Gas- und Heißluftballon “, erläutert der Experte. Doch zuvor stand am Freitag die Testfahrt in Wittringen an.

Noch vor dem Brexit wollten Deborah Day und Mike Scholes den „Testlauf“ absolvieren. Ihr Atlantik-Abenteuer beginnt das Duo im kanadischen Sussex – ein Bezug zur britischen Heimat. Siehe auch: www.Ballon.org

Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden .