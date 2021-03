Weltgebetstag Weltgebetstag: Frauen beten auch in zwei Kirchen in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck kann am Weltgebetstag der Frauen in der Johannes- und in der Josefkirche gebetet werden. Das Motto lautet: „Worauf bauen wir?“

Auch Frauen aller Konfessionen in Gladbeck begehen am Freitag, 5. März, trotz der Coronabeschränkungen den Weltgebetstag. In zwei Kirchen können Gladbeckerinnen gemeinsam beten oder meditieren. Vorbereitet wurde der Weltgebetstag von Frauen aus Vanuatu, einem kleinen Inselstaat im Südpazifik, unter der Überschrift „Worauf bauen wir?“

Von 15 bis 18 Uhr halten Frauen die St.-Johannes-Kirche an der Bülser Straße geöffnet, wo die Gebetsordnungen und Informationen zum Gebetstag für Besucherinnen bereitliegen. Ebenso wird die St.-Josef-Kirche in Rentfort von 9.30 bis 17 Uhr zum Gebet geöffnet sein. Ein gemeinsamer Gottesdienst wird am Abend zum Weltgebetstag um 19 Uhr im Fernsehen auf dem Sender Bibel TV übertragen und kann mit der Ausgabe der Gebetsordnung von zu Hause aus mitgefeiert werden.

„Wir hoffen, uns im nächsten Jahr 2022 wieder wie gewohnt an den Orten in Gladbeck zum Gebet treffen zu können“, so Lydia Bröß, geistliche Leiterin der Kfd im Pfarrverband St. Lamberti. „Dann werden Frauen aus England, Wales und Nordirland den Tag vorbereiten mit dem Titel ,I know the plans I have for you’“.

