Weiterführende Schulen laden zu Info-Veranstaltungen ein

Gladbeck. Auch für viele Kinder in Gladbeck steht 2022/23 der Wechsel an einer weiterführende Schule an. Diese Tage der offenen Tür bieten die Schulen an.

Für viele Jungen und Mädchen auch in Gladbeck steht mit dem Schuljahr 2022/23 der Wechsel an eine weiterführende Schule an. Doch welche ist die richtige für den Nachwuchs? Entscheidungshilfen bieten die Schulen an, die Eltern und auch die Grundschülerinnen und Grundschüler in den kommenden Wochen zu Informationsveranstaltungen einladen.

Das sind die Termine in Gladbeck

An der Anne-Frank-Realschule findet am Donnerstag, 25. November, ab 19 Uhr eine Informationsveranstaltung für Eltern und am Samstag, 15. Januar 2022, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Eltern und Grundschüler können sich dann in der Schule umschauen und mit den Pädagogen reden (www.annefrankrealschulegladbeck.de).

An der Erich-Kästner-Realschule ist am Samstag, 27. November, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr Tag der offenen Tür. Die Informationsveranstaltung für Eltern bietet die Realschule dann am am Donnerstag, 27. Januar 2022, ab 19 Uhr an (www.ekr-gladbeck.de).

Der Tag der offenen Tür an Gladbecks dritter Realschule, der Werner-von-Siemens-Realschule , findet am Samstag, 15. Januar 2022, von 10 Uhr bis 13 Uhr statt (www.wvs-gladbeck.de).

Das Heisenberg-Gymnasium lädt am Montag, 22. November, ab 19 Uhr zur Informationsveranstaltung für Eltern in der Pausenhalle ein. Der Tag der offenen Tür folgt dann am Samstag, 27. November, von 9 Uhr bis 13.30 Uhr Tag (www.heisenberggymnasium.de).

Am Ratsgymnasium ist die Informationsveranstaltung am Donnerstag, 2. Dezember, ab 19 in der Aula. Es folgt am Samstag, 4. Dezember, von 9 Uhr bis 12 Uhr Tag der offenen Tür (www.ratsgymnasium-gladbeck.de).

Am Riesener-Gymnasium ist am Samstag, 11. Dezember, von 10 Uhr bis 14 Uhr Tag der offenen Tür (www.riesener-gymnasium.de).

An der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule findet er am Samstag, 27. November, von 10 Uhr bis 13 Uhr statt (www.idg-gla.de).

An der Erich-Fried-Schule (Hauptschule) ist derzeit kein Tag der offenen Tür bzw. keine Informationsveranstaltung für Eltern geplant, so die Stadtverwaltung.

Am 12. November 2021 können sich Jugendliche und Eltern beim Tag der offenen Tür von 13 bis 16 Uhr am Berufskolleg Gladbeck ein Bild davon machen, welche Bildungsabschlüsse und Weiterbildungsmöglichkeiten es dort gibt. Beratungssprechstunden: Dienstag bis Donnerstag jeweils von 15 bis 16 Uhr als Telefontermin, Info- und Beratungstag ist am Samstag, 29. Januar, von 9.30 bis 13 Uhr (www.berufskolleg-gladbeck.de).

