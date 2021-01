Weist gratuliert Laschet zu seiner Wahl zum CDU-Chef

Gladbeck Die Gladbecker Bürgermeisterin schreibt einen Glückwunsch an den NRW-Ministerpräsidenten. Weist hofft auf einen Partner für die Städte.

Bürgermeisterin Bettina Weist (SPD) NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zu seiner Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden "ganz herzlich" gratuliert. Laschet hatte sich auf dem digitalen Bundesparteitag der Christdemokraten in einer Stichwahl gegen Friedrich Merz zum neuen CDU-Parteichef durchgesetzt.

"Ich wünsche Ihnen für Ihre Aufgaben alles erdenklich Gute, vor allen Dingen Kraft und Geduld, eine stets glückliche Hand bei der Lenkung der politischen Geschicke und – nicht zuletzt – viel Freude an der Amtsausübung!", heißt es in einem Schreiben der Gladbecker Bürgermeisterin an den Ministerpräsidenten.

Weist hofft auf Laschet als "starken Partner" für die Kommunen

Und weiter schreibt Bettina Weist, die ihre Dienstgeschäfte noch von zuhause aus der Corona-Quarantäne führt: "Ich denke, dass Sie auch in diesem Amt weiterhin ein starker Partner für die kommunale Familie, für unsere Städte sein werden, und freue mich auf ein weiteres gutes und erfolgreiches Miteinander für unsere Heimat Nordrhein-Westfalen.“

Weitere Nachrichten und Berichte aus Gladbeck lesen Sie hier.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier können Sie sich für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++