Weihnachtshütten in Gladbeck: Das ist im Advent geplant

Einen Nikolausmarkt, wie hier 2018, wird es in diesem Jahr in Gladbeck nicht geben. Stattdessen werden Weihnachtshütten an den Adventwochenenden in der Innenstadt bespielt.

Gladbeck. An den Adventswochenenden werden in der City in Gladbeck Weihachtshütten bespielt. Neben Vereinen ist etwa auch die Gladbecker Fluthilfe dabei.

Das Turmblasen fällt aus, das Zimtsternfest findet statt und auch die Weihnachtsbuden in der Innenstadt von Gladbeck werden bespielt. Die Verkaufsstände sollen an den vier Adventswochenenden in der Innenstadt weihnachtliches Flair vermitteln. Die Hütten werden jeweils freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr belegt. Sie schließen sich den professionellen Ausstellern in der Hochstraße an, die bereits täglich mit ihren Angeboten vor Ort sind, so die Stadtverwaltung. In den Hütten trifft man auf bekannte Gesichter aus dem Gladbecker Vereinsleben, dem Schul-und Kindergartenalltag.

Stellvertretend nennt die Stadt Gladbeck die Vertreterinnen und Vertreter des Tennis-Clubs Haus Wittringen (am 26. und 27. November u.a. mit selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen), den ambulanten Kinder- und Jugendhospizverein (3. Dezember) und die Caritaswerkstätten mit selbstgefertigten Artikeln wie Nistkästen und Insektenhotels (am 3. und 4. Dezember sowie am 10. und 11. Dezember).

Spezialitäten und Handgemachtes aus der Ahr-Region werden angeboten

Erstmals sind die Aktiven der „Gladbecker Fluthilfe“ dabei, und zwar am 10. und 11. sowie am 17. und 18. Dezember. Unter dem Motto „Wir helfen dem Ahrtal“ werden neben Ahr-Glühwein und Ahr-Kinderpusch auch Spezialitäten und Handgemachtes der Ahr-Region zum Verkauf angeboten. Bevor ihre Regentschaft zu Ende geht, werden die Mitglieder des „Thron des Schützenvereins Gladbeck-Mitte 1652 e.V.“ am vierten Adventwochenende in ihrer Hütte die Pfannen schwenken. Nach einem Geheimrezept des Hobbykochs und amtierenden Schützenkönigs Thorsten I wird „Pfefferpotthast“, ein traditionelles Gericht der westfälischen Küche, zubereitet. Der Verein übernimmt die Hütte von ihren Schützenschwestern- und -brüdern, die bereits vom 14. bis zum 16. Dezember aktiv sind.

Die freischaffende Künstlerin Susanne Schalz bietet an allen vier Wochenenden kleine Kunstobjekte, Postkarten und ein wechselndes Sortimente an. „Blumenfee“ Linda Flores ist am 26. und 27. November mit Adventskränzen- und -gestecken dabei. Das gilt ebenso für Ulla Tewes, die am 3. und 4. Dezember mit ihren Deko-Artikeln aus Wachs und Holz vor Ort sein wird. In der gemeinsam genutzten Weihnachtshütte der Teams „Top Hair-Studio Brosberg und Krischel“, des Caritasverbandes und des Stadtspiegels werden am 26. November beim Zimtsternfest die Weihnachtspäckchen entgegengenommen, die bei der Paketaktion „Freude schenken“ gepackt wurden. Neben weiteren Anbietern ist vom 3. bis 16. Dezember auch wieder Annegret Wunder mit ihren dekorierten Holzknorren und der handgearbeiteten Floristik und am dritten und vierten Adventwochenende Ludger Weijers mit seinen Holzartikeln dabei.

Bei dem Besuch der Weihnachtshütten sind die aktuell gültigen Bestimmungen der Coronaschutzverordnung sowie die allgemeinen Hygieneregeln zu beachten.

