Weihnachtsbäume 2023: Hier gibt es in Gladbeck schöne Tannen

Gladbeck. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und damit beginnen bald in Gladbeck wieder die Weihnachtsbaumverkäufe. Hier gibt es schöne Tannen.

Bereits im November heißt es in Gladbeck wieder „O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter!“ Denn die Weihnachtsbaumverkäufe stehen in den Startlöchern. Für Gladbeckerinnen und Gladbecker gibt es im Stadtgebiet einige Anlaufstellen, um den perfekten Baum fürs Fest zu finden. Die Redaktion stellt eine Auswahl der Angebote vor – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Den Auftakt der Weihnachtsbaum-Saison macht in diesem Jahr das Gartencenter Schellewald. Bereits ab Donnerstag, 16. November, gibt es dort geschlagene Nordmanntannen und Blaufichten als Ballenbäume mit Wurzel zu kaufen. Der Weihnachtsbaumverkauf läuft zu den normalen Öffnungszeiten des Gartencenters.

Adresse : Holunderweg 10

: Holunderweg 10 Kontakt : 02043 62327

: 02043 62327 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18.30 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr, Sonntag 10 bis 15 Uhr

In Gladbeck gibt es Weihnachtsbäume zur Miete

Beim Holzland Hegener im Gewerbegebiet Stollenstraße können ab Mittwoch, 29. November, Nordmanntannen „gemietet“ werden. Das Konzept funktioniert so: 125 bis 250 Zentimeter hohe Tannen gibt es dort für einen Mietpreis von 35 Euro, die bei Abholung zu bezahlen sind. Gegen eine Gebühr von 17,50 Euro liefert der Holzhändler die Tanne sogar in einem Umkreis von bis zu 25 Kilometern nach Hause.

Wer in der Zeit vom 27. Dezember bis zum 30. April bei Hegener einkauft, erhält bei Rückgabe des Mietvertrages und dem Original-Kassenbon, einmalig einen Gutschein in Höhe von 17 Euro.

Adresse : Stollenstraße 7

: Stollenstraße 7 Kontakt : 02043 40080

: 02043 40080 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 19 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr

Bereits im November beginnt in Gladbeck bei einigen Anbietern der Weihnachtsbaumverkauf. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Weihnachtsbaumverkauf in Gladbeck: Hier gibt es Tannen für den guten Zweck

Nordmanntannen oder Blaufichten aus eigenem Anbau finden Gladbeckerinnen und Gladbecker auch in diesem Jahr auf Hof Hänel. Die Tannen stammen aus dem eigenen Wald in Dorsten. Der Weihnachtsbaumverkauf startet am Samstag, 2. Dezember, und findet montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr statt. Bis zum 16. Dezember gibt es an den Samstagen auf dem Hof außerdem ein Familienprogramm, wie Inhaber Fabian Hänel gegenüber unserer Redaktion verrät. „Es wird Glühwein, Flammkuchen und Ponyreiten für Kinder geben“, sagt er. Außerdem ist der Hof Hänel in diesem Jahr mit einem Stand auf dem Zimtsternfest und dem Nikolausmarkt vertreten. Auch dort besteht die Möglichkeit, Tannenbäume fürs Fest zu kaufen.

Adresse : Buschburgenweg 130

: Buschburgenweg 130 Kontakt: 02043 41103

Weihnachtsbäume für den guten Zweck gibt es außerdem wieder von den Pfadfindern Zweckel. Jeweils an den Samstagen 2. Dezember, 9. Dezember und 16. Dezember können Gladbecker an der Herz-Jesu-Kirche Bäume in sämtlichen Größen kaufen. Wer einen besonders großen Weihnachtsbaum möchte, sollte vorab eine Anfrage per Mail an info@dpsg-zweckel.de stellen. Die Einnahmen aus dem Verkauf fließen laut Pfadfinderstamm auch in diesem Jahr wieder in die Jugendarbeit.

Adresse : Kardinal-Hengsbach-Platz 3

: Kardinal-Hengsbach-Platz 3 Kontakt: vorstand@dpsg-zweckel.de

Der Gladbecker Tief- und Landschaftsbau Berger vertreibt in diesem Jahr wieder Nordmanntannen und Blaufichten am Milchhof Overgünne. Ab Sonntag, 10. Dezember, gibt es täglich bis Heiligabend Weihnachtsbäume aus dem Sauerland und aus Holstein bei Kiel, die Thomas Berger selbst aussucht. „Damit meine Bäume frisch sind, werden sie nicht vor dem Nikolaustag geschlagen“, sagt Berger. Den Meter Nordmanntanne gibt es dort ab 18 Euro.

Adresse : Konrad-Adenauer-Allee 51

: Konrad-Adenauer-Allee 51 Verkaufszeiten : 9 bis 18 Uhr

: 9 bis 18 Uhr Kontakt: 02043 56853

Sie kennen einen weiteren Weihnachtsbaumverkauf in Gladbeck, der hier nicht genannt wurde? Melden Sie sich gerne bei der Redaktion per E-Mail an redaktion.gladbeck-waz@funkemedien.de.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck