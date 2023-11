Wegen Betriebsversammlung: Postbank Gladbeck geschlossen

Die Filiale der Postbank in Gladbeck bleibt am Mittwoch, 22. November, wegen einer Betriebsversammung geschlossen.

Gladbeck. Wegen einer Betriebsversammlung bleibt die Postbank-Filiale in Gladbeck geschlossen. Postagenturen im Einzelhandel haben geöffnet.

Die Filiale der Postbank in Gladbeck hat am Mittwoch, 22. November, geschlossen. Das teilt das Unternehmen mit. Grund für die Schließung: Der Betriebsrat führt „für Filial-Mitarbeitende der Postbank in Teilen Nordrhein-Westfalens eine Betriebsversammlung durch“. Davon betroffen ist auch die Gladbecker Filiale an der Barbarastraße.

Allerdings: In der Gladbecker Filiale der Postbank können nicht nur Geldgeschäfte abgewickelt werden. Darüber hinaus werden dort auch Postdienstleistungen angeboten. Aber auch das ist am kommenden Mittwoch nicht möglich. Die Partnerfilialen der deutschen Post im Einzelhandel – sprich die Postagenturen – öffneten an dem Tag aber ganz regulär, so die Mitteilung der Postbank.

Postbank bittet die Gladbeckerinnen und Gladbecker um Verständnis

Das Unternehmen bittet die Kunden um Verständnis und weist darauf hin, dass auch nicht alle Filialen geschlossen sein. Auf Aushängen weise man auf die nächstgelegene geöffnete Geschäftsstelle hin. Allerdings: Auch in den Nachbarstädten Gelsenkirchen und Bottrop sind die Filialen am Mittwoch dicht. Alternativ sind diese Informationen auch im Internet abrufbar unter: www.postbank.de/filialsuche.

Lesen Sie auch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck