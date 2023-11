Wegen aggressiven Hupens: Unfall in Gladbeck

Gladbeck. Ein 82 Jahre alter Mann verursachte in Gladbeck einen Unfall. Vermutlich ließ er sich von einem aggressiven Autofahrer unter Druck setzen.

Ein 82 Jahre alter Gelsenkirchener wurde bei einem Autounfall in Gladbeck leicht verletzt. Der Mann wollte am Freitag, 24. November, um 16.20 Uhr an der Einmündung der Feldhauser Straße/Zweckeler Straße links abbiegen, um auf der Feldhauser Straße zu bleiben, so die Polizei. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen, hielt er auf dem Linksabbiegerstreifen.

Der Autofahrer hinter dem Gelsenkirchener habe mehrfach aggressiv gehupt, der 82-Jährige sei deshalb plötzlich in die Kreuzung gefahren. Dabei stieß er mit dem Auto einer 19 Jahre alten Gladbeckerin zusammen. Der Gelsenkirchener musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf zirka 5000 Euro.

