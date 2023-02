Die Stadt braucht einen neuen Kämmerer

Gladbeck. Die Stadt Gladbeck braucht aller Voraussicht nach einen neuen Kämmerer. Thorsten Bunte steht vor einem Wechsel als Beigeordneter nach Wuppertal.

Gladbeck braucht einen neuen Kämmerer. Der bisherige Finanzchef Thorsten Bunte verlässt die Gladbecker Stadtverwaltung, der 51-Jährige wechselt als neuer Beigeordneter für Finanzen und Beteiligungen nach Wuppertal. Das teilt die Stadtverwaltung nun mit. Eine Findungskommission habe sich einstimmig für Bunte ausgesprochen, am 6. März soll er dann im Rat der Stadt Wuppertal gewählt werden.

Im Dezember 2015 hatte Bunte seinen Dienst als Leiter des Amtes für Kommunale Finanzen in Gladbeck angetreten. Der damalige Bürgermeister Ulrich Roland hatte ihn dann zum Stadtkämmerer bestellt – als Nachfolger für den verstorbenen Jürgen Holzmann. Zuvor hatte Bunte bei der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gearbeitet.

Wechsel von Gladbeck nach Wuppertal ist ein großer Karrieresprung

Der Wechsel nach Wuppertal bedeutet für Thorsten Bunte einen großen Karrieresprung. Er selbst sagt: „ „Ich freue mich natürlich auf die neue Aufgabe und die noch größere Verantwortung. Trotzdem fällt mir der Weggang aus Gladbeck schwer.“ Schon einmal, 2020, hatte sich Bunte auf eine Stelle als Beigeordneter beworben. Damals unterlag er bei der Wahl in Lünen denkbar knapp, es fehlten zwei Stimmen.

Bürgermeisterin Bettina Weist sieht ebenfalls die Chance für Bunte und hat – bei allem Bedauern – Verständnis für dessen Entscheidung: „Die Beigeordnetenstelle in Wuppertal, mit rund 360.000 Einwohnern fast fünfmal so groß wie Gladbeck, ist für Thorsten Bunte ein Karrieresprung, den man kaum ablehnen kann.“ Sie würdigt seinen Einsatz: „Es ist sein Verdienst, dass Gladbeck in finanziell sehr schwierigen Zeiten immer wieder den Haushaltsausgleich geschafft hat.“

Suche nach einem Nachfolger beginnt nach der Wahl in Wuppertal

Wann genau Bunte seine neue Stelle antritt, sei noch nicht endgültig geklärt. Nach der offiziellen Wahl in Wuppertal werde die Stadtverwaltung umgehend das Verfahren für die Nachbesetzung in die Wege leiten. Bisher hatte der Kämmerer eine Amtsleiterstelle. Behält man das so bei, muss der Kämmerer nicht vom Rat gewählt werden, erläutert Stadtsprecher David Hennig. Buntes Nachfolger wird also von Bürgermeisterin Bettina Weist zum Kämmerer bestellt, denn anders als in anderen Städten ist der Kämmerer in Gladbeck nicht gleichzeitig Beigeordneter.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck