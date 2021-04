Website der Stadt Gladbeck zur Elektromobilität ist online

Immer mehr Autos „tanken“ Strom anstelle von Benzin oder Diesel. Im Bild die E-Ladestation am Hotel van der Valk in Gladbeck.

Gladbeck. In Gladbeck hat sich 2020 die Zahl der Elektrofahrzeuge verdoppelt. So möchte die Stadt die Elektromobilität jetzt noch weiter voranbringen.

Das Thema Elektromobilität nimmt immer weiter an Fahrt auf – auch in Gladbeck. Im Jahr 2020 hat sich die Anzahl der Elektrofahrzeuge auf den Gladbecker Straßen mehr als verdoppelt.

Elektromobilität soll die Stadt leiser und die Luft sauberer machen

„Die Förderpolitik bewährt sich und das Interesse der Menschen steigt. Die Elektromobilität soll dazu beitragen, dass die Stadt leiser und die Luft sauberer wird. Zusätzlich leistet die Elektromobilität einen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und ist ein Baustein der Mobilitätswende“, so Jürgen Harks, Leiter der Umweltabteilung der der Stadt.

Um das Thema weiter zu forcieren, hat die Stadt Gladbeck zusammen mit dem Büro mobilitätswerk GmbH ein Elektromobilitätskonzept erstellt. Auch eine Website der Stadt zum Thema ist online. Dort werden unter anderem die Ergebnisse des Elektromobilitätskonzeptes der Stadt dargestellt.

+++ Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier +++

Zudem gibt es Hintergrundinformationen zum Thema „Elektromobilität“. Ziel der Webseite ist es, die Kommunikation zum Thema anzuregen und mit der Bevölkerung in den Austausch zu kommen, der sonst im Lockdown nur schwerlich möglich war. „Wir möchten gern Anregungen und Wünsche aufnehmen und die Umsetzung des Elektromobilitätskonzept nah an den Bedürfnissen der Gladbecker “, so Klaas Rudy, Ansprechpartner für die Elektromobilität in der Stadt Gladbeck. Im Bereich „Beteiligen“ auf der Website gibt es für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zum Thema zu äußern.

Die Website der Stadt ist unter www.gladbeck-elektromobilitaet.de erreichbar