Webagentur hilft Gladbecker Gastronomen und Einzelhändlern

Ein wenig Shopping ist wieder möglich. Doch in der Pandemie ist für den Einzelhandel und die Gastronomie in Gladbeck trotzdem die digitale Sichtbarkeit sehr wichtig.

Gladbeck. Digital gut sichtbar zu sein, das ist in der Pandemie wichtig für Einzelhandel und Gastronomie in Gladbeck. Eine Webagentur verrät, wie es geht.

Für den Einzelhandel in Gladbeck ist das Shoppen mit Terminvereinbarung, Click & Meet also, ein kleiner Schritt hin zu etwas mehr Normalität. Nach wie vor wichtig bleibt in der Corona-Pandemie allerdings auch eine gute Online-Präsenz. Das vor allem auch im Hinblick auf die Gefahr, dass es jederzeit bei steigenden Infektionszahlen ja auch wieder zu Beschränkungen der Regeln kommen kann. Deshalb soll jetzt ein weiteres kostenloses Beratungsangebot Einzelhändler und Gastronomen in der Krise Unterstützung bieten.

Es geht um eine bessere digitale Sichtbarkeit der Gladbecker Händler und Gastronomen

Die Stadt Gladbeck und Martin Niewerth von der Gladbecker Digitalagentur WEBAN bieten ab sofort eine praxisorientierte Beratung und Betreuung an. Sie soll helfen soll, die digitale Sichtbarkeit der lokalen Händler und Gastronomen zu verbessern. Hierbei prüft die Agentur die Platzierung bei Google, auf lokalen Portalen und in den sozialen Medien. Ziel ist eine bessere Positionierung der Unternehmen und damit verbunden eine bessere Sichtbarkeit im Web - auch gegenüber Webshops und Einkaufszentren benachbarter Städte.

Unternehmen, die an einer kostenlosen Beratung interessiert sind, können sich per Mail an info@gladbeck.digital oder an Maria Jost,Wirtschaftsförderung, maria.jost@stadt-gladbeck.de, wenden. Die Beratungsplätze sind limitiert. Viele der vermittelten Tipps sind über die Webseite www.gladbeck.digital abrufbar. Einen weiteren Einblick gibt Online-Experte Martin Niewerth in einem Webcast. Dieser ist bereits online und kann angeschaut werden. Am Dienstag, 16. März, 14 bis 15 Uhr, findet dann die dazugehörige Online-Expertensprechstunde mit Niewerth statt, bei der Fragen zum Thema beantwortet und diskutiert werden können.

Dienstag gibt es eine digitale Expertensprechstunde

Fragen können vorab per E-Mail an akademie@gladbeck.digital gesendet werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Der Webcast ist unter www.gladbeck.digital/online-werbung-gezielt-lokaleinsetzen/#video erreichbar, die Expertensprechstunde am Dienstag, 16. März, um 14 Uhr unter www.gladbeck.digital/online-werbung-gezielt-lokal-einsetzen/#experten.

Auch analog gibt es praktische Hilfen: Der Kommunale Ordnungsdienst verteilt zurzeit in der Innenstadt einen Aushang der Corona Verhaltensregeln an Einzelhändler und Gastronomen mit Informationen über Zutrittsbeschränkungen, Kioskausgabe und Sonderöffnungszeiten, Click & Meet sowie Kontaktlisten. Diese finden sich auch als einheitliche Druckvorlagen auf www.gladbeck.digital. Diese Darstellung der Corona-Bedingungen gibt den Kunden die Möglichkeit, die für die Ladenlokale geltenden Zugangsvoraussetzungen auf einen Blick zu erfassen.

