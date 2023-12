Gewinn WAZ verlost Karten fürs Musical-Dinner in Gladbeck

Gladbeck. Phantom der Oper & Co. – beim Musical-Dinner im Schloss Wittringen gibt’s Klassiker aus zahlreichen Musicals zu hören. Die WAZ verlost Karten.

Der Broadway ist zu Gast im Schloss Wittringen. Dort findet am Donnerstag, 21. Dezember, ein Musical-Dinner statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Die Veranstalter versprechen den Besuchern an diesem Abend die Highlights der großen Musical-Klassiker.

Zu hören gibt es Lieder aus „Evita“, „Cats“ und „Phantom der Oper“, dazu aus dem „Tanz der Vampire“ und „Elisabeth“. Doch auch aus jüngeren Produktionen wie dem Udo-Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“, der Queen-Produktion „We Will Rock You“ oder dem Abba-Musical „Mamma Mia“ sind dann zu hören.

Besucher sind mittendrin und können sich als Teil der Show fühlen

Das Besondere: Es gibt keine Bühne beim Musical-Dinner, die Darsteller bewegen sich im ganzen Saal. Das Publikum erlebt Effekte, Kostüme, Requisite und Choreographien zum Greifen nah und fühlt sich selbst als Teil der Show.

Die Darsteller bieten an dem Abend vier Blöcke á 30 Minuten. Begleitet wird die Show von einem Viergangmenü Der Abend dauert insgesamt rund viereinhalb Stunden.

Die WAZ verlost zweimal eine Karte für den Abend. Wer mitmachen möchte, meldet sich im Zeitraum vom 4. bis 9. Dezember unter: 01378 / 78 76 38 (0,50 Euro / Anruf). Alterativ gibt es die Karten – Preis: 99,90 Euro – zum Kauf unter 02324 / 9020377 oder im Internet: www.mm-events.info.

