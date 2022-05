WAZ Gladbeck verlost Freikarten für das Tattoo-Weekend

In der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck findet am 18. und 19 Juni eine Tattoo-Messe statt. (Symbolbild)

Gladbeck. Im Juni findet in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck das Gladbecker-Tattoo-Weekend statt. So kann man Freikarten für das Event gewinnen.

Im Sommer kann sich endlich zeigen, was in der kälteren Jahreszeit unter dicken Klamotten versteckt blieb: Tattoos. Passend dazu veranstaltet die Firma „Tattooeventbooking“ am 18. und 19. Juni in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck das Gladbecker-Tattoo-Weekend.

Viele Tattoo-Profis aus nah und fern werden sich in Gladbeck einfinden, um ihre Kunst zu präsentieren. Wer mag, kann sich sogar direkt vor Ort ein neues Hautkunstwerk stechen lassen. Auch einen Tattoo-Contest soll es geben. Die WAZ Gladbeck verlost zweimal zwei Freikarten für die Veranstaltung.

Gladbeck: Beim Tattoo-Contest wird das schönste Tattoo gekürt

„Egal, ob es ein Tribal oder ein japanischer Drache, ein Schriftzug oder das Porträt des Hundes werden soll – beim Gladbecker-Tattoo-Weekend muss kein Tattoo-Wunsch unerfüllt bleiben“, verspricht der Veranstalter. Am Samstagabend wird ab 20 Uhr beim Tattoo-Contest das schönste Schwarz-Weiß-Tattoo gekürt. Die Anmeldung dafür ist am selben Tag bis 19 Uhr vor Ort möglich. Am Sonntagabend geht es dann ab 18 Uhr um das schönste Farbtattoo. Hierfür ist keine Anmeldung mehr möglich.

Durch die Veranstaltung führt der ehemalige Chefredakteur des „TätowierMagazins“ Dirk-Boris Rödel. Er hat bereits zahlreiche Tattoo-Fachbücher und Fantasy-Kurzgeschichten, wie etwa „Liber Thanatamor - Das Buch von Tod und Liebe“ geschrieben.

In Gladbeck findet am 18. und 19. Juni eine Tattoo-Messe statt. Es gibt zweimal zwei Freikarten über ein Gewinnspiel zu gewinnen. Foto: Tattooeventbooking

So kann man Tickets für das Gladbecker-Tattoo-Weekend gewinnen

Tickets für die Messe gibt es online auf Eventbrite, Eventim und auf www.tattooeventbooking.com oder an der Tageskasse in der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Ein Tagesticket kostet 15 Euro, im Vorverkauf 12 Euro. Ein Ticket für das gesamte Wochenende kostet 28 Euro, im Vorverkauf 22 Euro. Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt, müssen aber in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kommen.

Mit etwas Glück kann man in dieser Woche, vom 5. bis 8. Mai, zwei Freikarten für das Event gewinnen. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss in diesem Zeitraum die Nummer 01378/787638 anrufen und das Kennwort „Tattoo“ nennen. Ein Anruf kostet 50 Cent. Die Gewinner werden am Montag, 9. Mai, benachrichtigt.

