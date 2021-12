WAZ Gladbeck vergibt Karten für „Sisters & Brothers“

Die großen Gospelkonzerte vom Jazzclub Gladbeck finden am 5. Dezember um 16 und um 19 Uhr in St. Lamberti statt (hier ein Bild aus 2019).

Gladbeck. Der Jazzclub Gladbeck lädt Sonntag zu zwei großen Gospelkonzerten in St. Lamberti ein. Die WAZ vergibt Eintrittskarten. Teilnahme per Mail.

Der Jazzclub Gladbeck lädt am kommenden Sonntag, 5. Dezember, wieder zu seinen bereits traditionellen Gospelkonzerten „Sisters & Brothers“ ein.

In der Propsteikirche St. Lamberti werden um 16 Uhr und um 19 Uhr Solistinnen und Solisten der internationalen Spitzenklasse zu hören sein. Für das Konzert am Nachmittag vergibt die WAZ Gladbeck fünf mal zwei Eintrittskarten. Freunde der Gospelmusik schreiben einfach eine Mail an redaktion.gladbeck@waz.de mit dem Stichwort „Gospelkonzert“ (bis Freitag um 14 Uhr). Mit ein wenig Glück gibt’s dann die Eintrittskarten, die am Eingang von St. Lamberti auf die Gewinner warten (bitte den Personalausweis bereithalten).

Die Konzerte finden unter strengen Corona-Hygieneregeln statt. Es gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Vor dem Betreten der Kirche wird der entsprechender Nachweis in Verbindung mit dem Personalausweis kontrolliert.

Der Jazzclub empfiehlt daher allen Gästen schon 45 Minuten vor Konzertbeginn an der St.-Lamberti-Kirche zu sein. Sitzplätze werden zugewiesen und können daher nicht frei gehalten werden. Die Anzahl der verfügbaren Sitzplätze ist zu Gunsten des Abstandes auf maximal 350 Personen begrenzt, die Kirche ist damit nur zu 60 Prozent besetzt.

