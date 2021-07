WAZ Gladbeck sucht die schönsten Urlaubsbilder

Dieses Bild von der Insel Rügen schickte im vergangenen Jahr Wiebke Stock an die WAZ Gladbeck.

Gladbeck. Die Sommerferien sind gestartet. Für viele geht es in den Urlaub. Die WAZ Gladbeck sucht wieder die schönsten Fotos. Einsendungen ab sofort.

Die Sommerferien sind gestartet – und für viele geht es in den Urlaub. Denn Sommerzeit ist nun einmal Reisezeit. Die WAZ-Redaktion sucht wieder die schönsten Ferienbilder von Gladbeckern. Wir freuen uns auf Ihre Fotos – ob Landschaft oder Selfie und ganz egal ob am Strand aufgenommen, in den Bergen, auf einer Insel, im Dschungel oder auf Balkonien.

Schicken Sie uns Ihren schönsten Schnappschuss per E-Mail an: redaktion.gladbeck@waz.de. Bitte schreiben Sie uns ein paar Zeilen dazu. Etwa über Ihr Urlaubsziel sowie den Vor- und Namen der Urlauber. Die schönsten Fotos veröffentlichen wir. Dieses Bild von der Insel Rügen, es zeigt die Seebrücke in Binz, schickte uns im vergangenen Jahr Wiebke Stock.

