WAZ Gladbeck sucht die schönsten Bilder geschmückter Häuser

Gladbeck. In der Adventszeit stimmen festlich geschmückte Vorgärten, Fenster und Dächer in Gladbeck auf die Weihnachtszeit ein. Schicken Sie uns Fotos.

Familie Kapitza hat an ihrem Haus an der Josefstraße in Gladbeck-Rentfort ordentlich vorgelegt: Da blinkt und funkelt es bei Dunkelheit nun an allen Ecken. Aber auch am Tage macht das weihnachtlich geschmückte Wohnhaus einiges her.

Drei Tage lang hat Familienvater Axel Kapitza an der Dekoration gearbeitet. Bereits im fünften Jahr setzt die Familie auf den festlichen Schmuck an ihrem Haus.

Die schönsten Einsendungen werden in der WAZ veröffentlicht

Wenn auch Sie ihr Haus weihnachtlich dekoriert haben, schicken Sie uns gerne ein Foto. Es darf auch ruhig ein paar Nummern kleiner sein als bei Familie Kapitza. Die schönsten Einsendungen wollen wir gerne veröffentlichen.

Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns ein paar Zeilen dazu. Schicken Sie uns Ihre schönsten Bilder per Mail an: redaktion.gladbeck@waz.de.