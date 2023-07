Wasser für Bäume: ZBG bittet Gladbecker an die Gießkannen

Gladbeck. Gladbecker sind wieder aufgerufen, Gießpatenschaften für Straßenbäume zu übernehmen, Wie das genau funktioniert, erklärt das Team vom ZBG.

Auch Straßenbäumen und Grünflächen machen heiße Sonnentage arg zu schaffen. Das Team vom ZBG bitte deshalb auch in diesem Jahr wieder Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung bei der Bewässerung von Sträuchern und Bäumen in Gladbeck. Motto: Jede Kanne zählt!

Die vergangenen Wochen waren auch in Gladbeck von geringen Niederschlägen und heißen Sonnentagen geprägt, so der ZBG. Das Stadtgrün leide unter Trockenheit. Immer öfter komme es zu auffälligen Hitzeperioden und somit zu sogenannten „Hitze-Hotspots“. Um so wichtiger sei es, Grünflächen und Grün in der Stadt zu erhalten, weil die Pflanzen „einen wichtigen Aspekt zur Bekämpfung solcher Hotspots darstellen“. Deshalb nun die Bitte an alle Gladbecker, beim Gießen zu helfen.

Eine Möglichkeit, dem Straßengrün zu helfen, ist die sogenannte Gießpatenschaft, die das Umweltamt der Stadt Gladbeck bereits anbietet. Viele Bürgerinnen und Bürger helfen so schon seit Jahren mit und gießen das Grün vor ihren Türen. Wer sich beteiligen möchte, kann eine Gießpatenschaft beantragen und einen kostenfreien Bewässerungssack erhalten.

Für die Gießpatenschaft ist es besonders praktisch, wenn die Patinnen und Paten in unmittelbarer Umgebung des Grüns wohnen, um das sie sich kümmern möchten. Natürlich sind auch die Mitarbeiter vom ZBG weiterhin für die Bäume und Grünflächen im Stadtgebiet zuständig, und so natürlich auch fürs Bewässern. Aber das Team ist für jeden helfende Hand dankbar. Schön wäre es, wenn die Bürger sich vor allem um junge Bäume kümmern würden. Der Wasserbedarf von älteren Bäumen kann auch gar nicht mit ein paar Gießkannen gedackt werden, so die Grün-Experten.

>> Wer Interesse an einer Gießpartnerschaft hat, kann sich gern bei Carolin Reich, 02043/ 99 2503, Mail: Carolin.Reich@stadt-gladbeck.de und Jörg Piontek-Möller, 02043/ 99 2308, Joerg.Piontek-Moeller@stadt-gladbeck.de.

