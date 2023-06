Kinderbetreuung und mehr: In Gladbeck können sich Firmen und Unternehmen um ein Zertifikat als „Vorbildlich familienfreundlicher Arbeitgeber“ bewerben.

Familie und Beruf Was zeichnet einen familienfreundlichen Betrieb aus?

Gladbeck. In Gladbeck können sich Unternehmen als „vorbildlich familienfreundlich“ zertifizieren lassen. Was man für dieses Zertifikat tun muss.

Von der Kinderbetreuung über flexible Arbeitszeitmodelle bis hin zur verlässlichen Urlaubsplanung in den Schulferien. Es sind viele verschiedene Dinge, die ein Unternehmen zu einem familienfreundlichen Betrieb machen. In Gladbeck gibt es Firmen, die als „Vorbildlich familienfreundlicher Arbeitgeber“ zertifiziert sind. In diesem Jahr können sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bereits zum vierten Mal um die entsprechende Auszeichnung bewerben.

Jury: Es geht um die grundsätzliche Haltung der Gladbecker Unternehmen zur Familienfreundlichkeit

Dabei, heißt es in einer Mitteilung der Stadt zum Zertifizierungsverfahren, gehe es der Jury grundsätzlich um die Haltung der Unternehmen. Familienfreundlichkeit sei nämlich nicht nur eine Sache der großen Taten. Auch in kleinen Handlungen und Zusagen könne man sie vielmehr erkennen. Dazu zählten beispielsweise auch verlässliche Arbeitszeiten als Grundlage einer planbaren Kinderbetreuung, eine familienfreundliche Urlaubsplanung (wichtig bei schulpflichtigen Kindern) sowie die Kontaktpflege mit Mitarbeitenden in Eltern- und Pflegezeiten. Hilfreich bei der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf seien zudem auch flexible Arbeitszeiten und Zuschüsse für die Kinderbetreuung.

Aber auch eine Unternehmenskultur, die auf Nähe, Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein basiere, könne die Familienorientierung entscheidend prägen. „Uns als Jury kommt es bei der Beurteilung nicht auf Anzahl und Umfang der Maßnahmen an, sondern eher auf die Qualität der Familienfreundlichkeit“, sagt Jurymitglied Elisabeth Kolberg vom Verein zur Förderung der Gladbecker Wirtschaft (VGW). Die Zertifizierung gilt für einen Zeitraum von vier Jahren. Eine Re-Zertifizierung nach diesem Zeitraum ist möglich und gewünscht. So werden sich einige Betriebe, die sich 2019 zum ersten Mal zertifizieren ließen, in 2023 erneut zertifizieren lassen.

Die Stadt Gladbeck will ihr Profil als Familienstadt weiter schärfen

„Die Stadt Gladbeck möchte noch mehr ihr Profil als Familienstadt schärfen. Gesellschaft und Wirtschaft sind gefordert, sich stärker an den Wünschen von Eltern zu orientieren, um nachhaltig positive Effekte für alle zu erzielen“, so Sozialdezernent Rainer Weichelt. Unternehmen könnten sich zudem durch eine zertifizierte Familienfreundlichkeit einen nicht zu unterschätzenden Vorteil verschaffen, „wenn es um die Gewinnung von Fachkräften geht“.

Der Verein „Familiengerechte Kommune“ der Bertelsmann-Stiftung hat die Stadt Gladbeck in den Jahren 2010, 2015 und 2019 als „Familiengerechte Kommune“ zertifiziert. Darüber hinaus hat sich die Stadt per Ratsbeschluss im April 2019 weiterhin zur Umsetzung von familiengerechten Zielen verpflichtet. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 37 Gladbecker Unternehmen haben seit 2017 den Zertifizierungsprozesse bereits erfolgreich durchlaufen.

Die Bewerbung ist unabhängig von der Größe des Unternehmens

Bewerben können sich alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unabhängig von der Unternehmensgröße. Auch Mitarbeitende können Betriebe vorschlagen. Nach der Rücksendung eines kurzen Fragebogens zur Situation im Unternehmen erhält der Betrieb eine Visitation durch zwei Mitglieder der Jury. Die Zertifikate werden dann im Frühjahr 2024 in einer kleinen Feierstunde überreicht. Bewerbungen nimmt Maria Jost von der städtischen Wirtschaftsförderung, maria-jost@stadt-gladbeck.de, entgegen.

