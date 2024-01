Prost! So bescheiden wie die Blicke des Elferrats war der Gemeindekarneval von St. Johannes in Gladbeck im Jahr 2023 natürlich nicht – und für 2024 haben sich die Jecken wieder ein wildes Motto einfallen lassen.

Gladbeck Die Gemeinde St. Johannes hat sich für ihre Karnevalssitzung ein ungewöhnliches Motto überlegt. Was geplant ist und wo es noch Karten gibt.

Ahoi und Helau! Zwei ikonische Grußformeln, die jetzt erstmal nicht so viel miteinander zu tun haben, der hohe Norden Deutschlands ist ja nun wirklich keine Karnevalshochburg. Der Gladbecker Gemeinde St. Johannes ist das Wurscht, sie bringt zusammen, was nie zusammen gehörte, am Samstag, 27. Januar, bei ihrer traditionellen Karnevalssitzung in der Mathias-Jakobs-Stadthalle.

Um 19.30 Uhr startet die Sitzung unter dem Motto „Piratenschiff St. Johannes – auf Kaperfahrt“, Einlass für jecke Seebären und Seebärinnen ist schon um 18.30 Uhr. Die Sitzung ist noch nicht ganz ausverkauft, die Restkarten zum Preis von 13 Euro gibt es im Internet unter karneval-st-johannes.de oder telefonisch unter 02043 47 82 89.

Gladbecker Karneval: Das ist geplant

Nun ist der Gladbecker Kirchenkarneval nicht irgendeine x-beliebige Narretei, sondern tatsächlich durch und durch gladbeckerisch. Das rund zweieinhalbstündige Programm bringen die ehrenamtlich Aktiven nämlich selbst auf die Bühne, das sorgt natürlich für einen besonderen Charme – und vor allem für einen einzigartigen. Die Probenphase läuft zurzeit noch auf Hochtouren, richtig tief in die Karten lässt sich die Gemeinde aber nicht schauen, schließlich sollen sich die Besucher noch überraschen lassen können. Nur so viel sei schonmal verraten: Die ehrenamtlichen Künstler aus St. Johannes bekommen Gladbecker Unterstützung. Die Tanzschule Schaub schickt zwei Showformationen aufs Piratenschiff. Und generell gilt selbstverständlich: Musik ist Trumpf, und entsprechend viel Musik steckt im närrischen Piratenschiff.

Conférenciers sind auch in diesem Jahr wieder die Sitzungspräsidenten Philipp Hemmers und Henning Habeth – die ihr Zepter nach der eigentlichen Sitzung aber in die Hände von DJ Luke Delong abgeben. Der Elferrat um seinen Vorsitzenden Christian Enxing lädt dann nämlich zur Afterparty ein, und wer gerne mal die Hüften rotieren lässt, könnte den DJ auch schon vom vergangenen Ball des Schützenvereins Gladbeck Mitte kennen. So oder so: Die Gemeinde verspricht drehende Plattenteller bis tief in die Nacht.

