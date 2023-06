Besonders beliebt sind die Sonntagsmatineen im KUSSS-Programm, so wie im vergangenen Sommer der Auftritt von "hardy's jazzband" in Wittringen.

Kultur & Unterhaltung Was das KUSSS-Programm in diesem Sommer alles zu bieten hat

Gladbeck. Auch in diesem Sommer gibt es in Gladbeck wieder Kultur, Unterhaltung, Spiel, Spaß und Spannung. Das KUSSS-Programm erfreut Daheimgebliebene.

Das KUSSS-Programm steht wieder an – als Unterhaltung für alle, die in den Sommerferien daheim bleiben. KUSSS steht für Kultur, Unterhaltung, Spiel, Spaß und Spannung. An gleich drei Standorten wird in Gladbeck wieder jede Menge geboten.

Ob Zauberei oder Jonglage, Figurentheater oder Musik: Das alles können die Kleinen und Großen in der Innenstadt, im Kreuzungsbereich Hochstraße/Horster Straße, ab Donnerstag, 22. Juni, alle zwei Wochen jeweils um 16 Uhr erleben.

Lesen Sie auch

Ab Montag, 26. Juni, ebenfalls ab 16 Uhr wird der Zweckeler Marktplatz an der Tunnelstraße zum Schauplatz des Geschehens. Auch diese Kinderveranstaltungen sind im Zwei-Wochen-Rhythmus vorgesehen. Der dritte Ort, an dem die Kinder viel bestaunen können ist das BBzB, das Bildungs- und Begegnungszentrum an der Roßheidestraße 40 in Brauck. Dort geht es ab Dienstag, 4. Juli, (Beginn 15 Uhr) lustig zu. Weitere BBzB-Termine sind der 18. Juli und 1. August.

Im Hof vom Wasserschloss Wittringen finden wieder die Sonntagsmatineen statt

Aber auch für die „Großen“ gibt es Programmpunkte. Zu den beliebten Sonntagsmatineen sind alle Gladbeckerinnen und Gladbecker eingeladen, Live-Musik im Hof vom Wasserschloss Wittringen zu erleben. Los geht es ab Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr, wenn der Ruhrgebietsbarde Rainer Migenda „handgemachte Musik mit Gitarre, Herz und Hut“ präsentiert.

Ein außergewöhnliches Konzert erwartet die Besucher am 9. Juli. Die Kölner Truppe „Alpcologne“ wird mit einer Sängerin und vier Meter langen Alphörnern begeistern. Weiter geht es am 16. Juli, wenn die Bergsteirer mit steirischen Melodien aufwarten, bevor am 23. Juli das Duo „Strings 2 Voices“ zu Gast ist, das nicht nur Schlager der 30er bis 80er Jahre präsentiert, sondern auch Volkslieder im Repertoire hat.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Zum Abschluss konnten die Blauen Jungs Herne 1907 verpflichtet werden. Am 30. Juli wird dann gegen 13 Uhr der letzte Tom vom aktuellen KUSSS-Programm erschallen. Weiter geht es dann im Sommer 2024. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck