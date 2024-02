Warum Katze Molly nicht so gerne nach draußen geht

Gladbeck Katze Molly möchte ihre bewegte Vergangenheit hinter sich lassen und sucht ein neues Zuhause. Was das Gladbecker Samtpfötchen ausmacht.

Dass Molly nicht mehr so gerne nach draußen geht – kein Wunder, bei der Lebensgeschichte der Katze. Das Tier, für das die Tierhilfe „Recht auf Leben“ in Gladbeck gerade ein neues Zuhause sucht, hat sein bisheriges Leben nämlich auf einem Werksgelände verbracht. Trotzdem, das können sich die Tierschützer vorstellen, könnte im Sommer der Wunsch nach Freigang durchbrechen, zumindest ein abgesicherter Balkon wäre bei den neuen Besitzern wünschenswert.

Molly ist zwischen 5 und 7 Jahre alt, kastriert und gechipt – und total verschmust! Die Katze, so die Tierhilfe, möchte am liebsten den ganzen Tag gestreichelt werden. Sie ist zwar leicht inkontinent und verliert hin und wieder ein paar Tröpfchen, das Katzenklo benutzt sie aber ganz normal. Gehörigen Respekt hat sie vor kleinen Kindern, sind die in der Gegend, versteckt sie sich lieber. An anderen Katzen zeigt Molly kein gesteigertes Interesse, abgeneigt ist sie den Artgenossen gegenüber aber auch nicht.

Wir suchen ein Zuhause – weitere Tiere:

Wer Interesse daran hat, Molly ein neues Zuhause zu schenken, kann sich per E-Mail an kroening@tierhilfe-ral.de oder info@tierhilfe-ral.de bei der Tierhilfe „Recht auf Leben“ melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck