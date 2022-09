Warnung: Telefonbetrüger nutzen Angst vor hohen Stromtarifen

Gladbeck. Eine Gladbeckerin berichtet von einem dubiosen Anruf von Trickbetrügern. Mit dem Ziel, ihre Strom-Zählernummer und den Zählerstand abzufischen.

Die Angst vor den zurzeit teils drastisch gestiegenen Stromtarifen versuchen aktuell auch Trickbetrüger in Gladbeck zu nutzen. Eine Bürgerin warnt vor unseriösen Telefonanrufern über eine dubiose Nummer mit Schweizer Vorwahl (0041).

Auf die habe sie erst später geachtet, denn sie sei zunächst arglos ans Telefon gegangen, berichtet die Frau. Am anderen Ende der Leitung sei ein Mann gewesen, der sich als angeblicher Vertragspartner des regionalen Stromversorgers ausgegeben habe. „Er hat gefragt, ob ich mit dem hohen Strompreis einverstanden bin, der mir ja jetzt per Brief zugestellt worden sei, und ob ich nicht lieber einen günstigeren Tarif haben wolle. Dafür sollte ich nur meine Zählernummer und den Zählerstand angeben“, so die WAZ-Leserin.

Angeblich ein Vertragspartner des regionalen Stromanbieters

Da kein Brief von ihrem Stromversorger gekommen war, sei sie misstrauisch geworden. „Und ich habe gefragt, ob er denn von der ELE sei.“ Das habe der Mann verneint, er sei Vertragspartner des regionalen Anbieters und großer Strom-Zwischenhändler. Das sei ihr dann sehr komisch vorgekommen, „so dass ich gesagt habe, ich frage mal selber bei der ELE nach, er könne ja in zwei Stunden noch mal anrufen und habe aufgelegt“.

Die ELE sei freilich nicht in das dubiose Vorgehen involviert und ihr Anruf bei der Polizei habe ergeben, „dass ich wohl genau richtig gehandelt habe und den Vorfall zur Strafanzeige bringen soll“, so die Gladbeckerin. Sie habe über das Internetportal cleverdialer.de zur Telefonnummer-Rückwärtssuche die dubiose Schweizer Nummer eingegeben, „wo sofort Meldungen von weiteren angerufenen Menschen auftauchen, die vor den Betrügern warnen, die offensichtlich unseriös Stromverträge verkaufen möchten“. Genereller Rat: Sofort auflegen, sich auf kein Gespräch einlassen und niemals persönliche Daten am Telefon herausgeben!

