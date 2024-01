Warnung aus dem Rathaus: Falsche Mitarbeiter unterwegs

Gladbeck Die Stadt Gladbeck warnt vor Unbekannten, die sich fälschlicherweise als Mitarbeiter der Stadt ausgeben. Aufgetaucht sind sie an Bülser Straße.

Die Stadt Gladbeck warnt: Unbekannte haben sich in der vergangenen Woche bei Anwohnerinnen und Anwohnern der Bülser Straße als „Mitarbeiter des Tiefbauamtes“ ausgegeben. Für eine anstehende Baumaßnahme haben sie vorgegeben, persönliche Daten abfragen zu müssen.

Das Ingenieuramt weist darauf hin, dass es in diesem Bereich keine geplante Baumaßnahme gibt, und solche Abfragen darüber hinaus auch nicht üblich sind. Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten sich zudem mit ihrem Dienstausweis ausweisen, so der Hinweis aus dem Rathaus.

Die Verwaltung empfiehlt in diesem Zusammenhang, an der Haustür Fremnden gegenüber keine persönlichen Angaben zu machen und in einem solchen Fall das Ingenieuramt der Stadt Gladbeck unter Tel. 02043/99-2511 zu informieren.

