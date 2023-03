Warnstreik in Gladbeck: Busse und Müllabfuhr fahren nicht

Gladbeck. Am Dienstag geht der Warnstreik im öffentlichen Dienst weiter. In Gladbeck hat das Auswirkungen auf den ZBG und die Busse der Vestischen.

Auch in Gladbeck wird am kommenden Dienstag, 21. März, erneut gestreikt. Von den Warnstreiks im Laufe der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst betroffen ist der Personennahverkehr (ÖPNV) und auch der Zentrale Betriebshof der Stadt (ZBG). Damit müssen Gladbecker rechnen.

Die Vestische muss den Betrieb am Dienstag stilllegen. Das bedeutet: Die Busse bleiben in den Depots.. Erneuter Warnstreik im ÖPNV: Die Vestische muss den Betrieb stilllegen Busse bleiben in den Depots. Da zudem auch die Leitstelle der Vestischen bestreikt werden soll, kann das Unternehmen keinen sicheren Linien- und Einsatzwagenverkehr gewährleisten und legt den kompletten Betrieb für 24 Stunden still. Das gilt auch für die Sammel-Taxis und Taxi-Busse.

Geschlossen bleiben auch die Kunden-Center der Vestischen

Die Kunden-Center der Vestischen bleiben ebenfalls erneut geschlossen, wie schon in der Woche zuvor. Ab Betriebsbeginn am Mittwoch, 22. März, sollen dann alle Busse wieder planmäßig fahren, die Kunden-Center wieder geöffnet sein.

Auch der Zentrale Betriebshof Gladbeck ist erneut vom Warnstreik im öffentlichen Dienst betroffen. Der Streik umfasst alle Teile der Verwaltung und des Betriebshofs, einschließlich der Müllabfuhr, der Straßenreinigung und der Sperrmüllabholung.

Das hat Auswirkungen auf die Müllabfuhr:

Bioabfallbehälter: Im Bezirk 2 findet am 21. März keine Leerung der Bioabfallbehälter statt. Sie fällt ersatzlos aus. Die nächste reguläre Leerung findet am 3. April (Feiertagsverschiebung aufgrund von Ostern) statt. Grünabfälle können zu den üblichen Öffnungszeiten am Wertstoffhof an der Wilhelmstraße kostenlos abgegeben werden.

Restabfallbehälter: Die Leerung der Restabfallbehälter findet nach Möglichkeit statt. Sollten die Behälter am 21. März nicht geleert werden, bittet der ZBG darum, diese stehen zu lassen. Eine Leerung erfolgt in den nächsten Tagen.

Wertstofftonne: Die Leerung der Wertstofftonne durch die Firma Remondis findet wie gewohnt statt.

Wertstoffhof: Der Wertstoffhof ist am 21. März ganztägig geschlossen.

Sperrmülltermine: Sperrmülltermine werden am 21. März nicht durchgeführt. Im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten werden diese Termine an den folgenden Arbeitstagen nachgeholt, so der ZBG. Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass vorab kein genauer Nachholtermin genannt werden kann.

