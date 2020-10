Warnstreik im ÖPNV: In Gladbeck fährt Donnerstag kein Bus

Gladbeck. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen. Auch in Gladbeck fährt am Donnerstag kein Bus. Einige Menschen steigen auf das Taxi um.

Die Busse der Vestischen sind am Donnerstag in ihren Depots geblieben. Auch in Gladbeck fahren keine Linien. Die Gewerkschaft Verdi hatte landesweit zum Warnstreik im ÖPNV aufgerufen.

Die meisten Menschen schienen auf den Warnstreik eingestellt zu sein. Beim WAZ-Besuch am Oberhof waren die Bussteige leer, keiner wartete hier vergebens. Die Taxi-Zentrale hingegen stellt ein leicht gestiegenes Fahrgast-Aufkommen fest. „Es ist ein bisschen mehr als im Normalbetrieb“, sagt Vorsitzender Werner Schwarz. Besonders in den Morgenstunden seien verstärkt Fahrten zum Arzt nachgefragt gewesen. „Ich denke ab 11 Uhr wird es ruhiger, wenn die Ärzte schließen.“

Einige Anrufer informieren sich bei der Vestischen

Bei der Vestischen waren bis 10 Uhr 45 Anrufe bei der notbesetzten Kundenhotline eingegangen. „Etwa drei der Anrufer waren erbost, weil die Busse nicht fuhren“, so Vestische-Sprecher Christoph van Bürk.

Zuletzt hatte Verdi am 29. September im ÖPNV zum Streik aufgerufen, auch da fuhren in Gladbeck keine Busse. Verdi kämpft um einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die rund 87.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr, davon etwa 30.000 in NRW. Bislang konnte sich die Gewerkschaft nicht mit der Arbeitgeberseite, den kommunalen Verkehrsunternehmen, einigen. (tab)