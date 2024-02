Die Gewerkschaft Verdi ruft Donnerstag zum Warnstreik im ÖPNV auf. Die Busse der Vestischen bleiben in den Depots stehen.

Vestische Warnstreik ÖPNV: Donnerstag fahren in Gladbeck keine Busse

Gladbeck Die Vestische reagiert auf den Warnstreik-Aufruf von Verdi: Alle Busse bleiben in den Depots. Ab Freitag soll dann wieder Normalität herrschen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Donnerstag, 15. Februar, erneut zum Warnstreik im ÖPNV auf. Davon betroffen ist auch die Vestische: Alle Busse des Unternehmens bleiben an diesem Tag auf den Betriebshöfen in Herten und Bottrop stehen.

Bestreikt werden auch die Leitstelle und die Werkstatt der Vestischen

Da unter anderem auch die Leitstelle und die Werkstatt des Nahverkehrsunternehmens bestreikt werden, kann die Vestische keinen sicheren Linienverkehr gewährleisten und legt den Betrieb für 24 Stunden still, Jan Große-Geldermann, Pressesprecher der Vestischen. Das gilt auch für die Anruf-Sammel-Taxis und Taxi-Busse. Sie werden ebenfalls am Donnerstag nicht fahren.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! +++

Die Kunden-Center der Vestischen bleiben am Donnerstag wegen des Warnstreiks ebenfalls geschlossen. Ab Freitag, 16. Februar, sollen dann alle Busse wieder planmäßig auf den Straßen unterwegs sein, und auch die Kunden-Center sind dann wieder besetzt.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck