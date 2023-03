Warnstreik: Das Museum Gladbeck bleibt geschlossen

Das Museum der Stadt Gladbeck in Wittringen bleibt wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Komba an zwei Tagen geschlossen.

Gladbeck. Das Museum der Stadt Gladbeck bleibt wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Komba an zwei Tagen geschlossen. Betroffen ist auch das Warmhaus.

Das Museum der Stadt Gladbeck bleibt am 9. und 10. März geschlossen. Grund: ein Warnstreik der Gewerkschaft Komba. Deshalb fällt auch die Feierabendführung am Freitag ab 16.30 Uhr aus.

Lesen Sie auch

Ebenfalls betroffen sind das Warmhaus und das Streichelgehege in Wittringen. Sie sind für Publikum nicht zugänglich. „Auch in anderen Bereichen der Stadtverwaltung kann es an diesen Tagen stellenweise zu weiteren Einschränkungen kommen“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) rechne – mit Ausnahme des Warmhauses, in dem die gefiederten Bewohner der Vogelinsel Winterquartier bezogen haben – nicht mit Beeinträchtigungen der Arbeitsabläufe, so Kommunikationsleiter Marcel Mühle. Das Museum ist ab Samstag wieder zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck