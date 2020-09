Aufgrund eines bundesweiten Warnstreiks werden am 29. September wohl auch die Busse der Vestischen nicht fahren (Archivbild).

Tarifverhandlungen Warnstreik: Busse der Vestischen stehen wohl still

Gladbeck. Am Dienstag. 29. September, werden voraussichtlich auch die Buslinien in Gladbeck nicht fahren. Bundesweite Warnstreiks sind dann angekündigt.

Am Dienstag, 29. September, fahren voraussichtlich auch keine Linien in Gladbeck, denn alle Busse der Vestischen auf den Betriebshöfen in Herten und Bottrop werden wohl nicht ausrücken. Grund: Im Rahmen der laufenden Tarifauseinandersetzungen haben die Gewerkschaften für diesen Termin bundesweite Warnstreiks im ÖPNV angekündigt.

Da unter anderem auch die Leitstelle bestreikt werde, so das Nahverkehrsunternehmens in einer Pressemitteilung, könne die Vestische keinen sicheren Linienverkehr gewährleisten „und legt den Betrieb für 24 Stunden still“. Mit sämtlichen Fahrten entfallen sowohl die Mobilitätsgarantie, als auch das Pünktlichkeitsversprechen. Die Kundencenter bleiben ebenfalls geschlossen.

Am Mittwoch sollen alle Linienbusse wieder planmäßig fahren

Ab Betriebsbeginn am Mittwoch, 30. September, sollen alle Busse dann wieder planmäßig fahren und die Kundencenter ihren gewohnten Service anbieten. Gegenstand des Tarifkonflikts mit bundesweit ungefähr 130 ÖPNV-Unternehmen sind neben den Tarifsteigerungen umfangreiche Forderungen zu den jetzigen Arbeitsbedingungen für rund 87.000 Beschäftigte.