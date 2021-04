Waldorfschule: 170.000 Euro für flottes Internet und Technik

Blick auf die freie Waldorfschule an der Horster Straße in Gladbeck.

Gladbeck. Aus dem DigitalPakt Schule des Landes erhält die Waldorfschule Gladbeck die maximale mögliche Förderung. Dies soll konkret angeschafft werden.

Gute Nachrichten für den Waldorf Schulverein e.V. Gladbeck: Die Bezirksregierung Münster hat dem Verein aus dem DigitalPakt Schule NRW mit drei Zuwendungsbescheiden Fördergelder von fast 170.000 Euro bewilligt.

Mit dem Geld wird innerhalb des Schulgebäudes an der Horster Straße in Butendorf unter anderem die Installation von LAN und WLAN sowie die Ausstattung mit Beamern und Leinwänden zur passiven Präsentation gefördert. Ferner sollen an der Waldorfschule digitale Messgeräte und Tablets sowie digitale Mischpulte und Synthesizer für den Musikunterricht angeschafft werden. Außerdem ist die Einrichtung weiterer Lehrerarbeitsplätze geplant.

Dieses Jahr soll die Umsetzung der Maßnahmen starten

Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten der beabsichtigten Investitionen belaufen sich auf 188.264 Euro. Der Fördersatz liegt bei 90 Prozent, sodass insgesamt 169.438 Euro als Förderung bewilligt wurden und der Eigenanteil bei 18.826 Euro liegt. Mit der Förderung hat der Schulträger sein Schulträgerbudget zu einhundert Prozent ausgeschöpft. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen soll in den Jahren 2021 bis 2023 erfolgen.

Mit dem Programm DigitalPakt Schule NRW will das Land die Digitalisierung in Schulen vorantreiben. Denn: Eine zeitgemäße lernförderliche IT-Ausstattung sei neben einem leistungsfähigen Breitbandanschluss und geschulten Lehrkräften im Bereich Medien ein wichtiger Baustein für einen modernen Unterricht, heißt es zur Förderabsicht.