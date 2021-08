Waldbrände in der Türkei erschüttern Bürgermeisterin Weist

Gladbeck. Waldbrände wüten in der Türkei auch um Gladbecks Partnerstadt Alanya. Bürgermeisterin Weist reagiert in einem Schreiben an ihren Amtskollegen.

Bettina Weist, Bürgermeisterin in Gladbeck, verfolgt die Ausbreitung der Waldbrände in der Türkei „mit großer Sorge“. In einem Schreiben wendet sich die Rathaus-Chefin an ihren Amtskollegen Yücel in der Partnerstadt Alanya. Weist drückt ihr Mitgefühl aus.

„Auch einige Dörfer Alanyas sind betroffen. Ich bin erschüttert über das Ausmaß dieser Katastrophe. Viele Schäden sind entstanden. Unsagbare menschliche Schicksale wurden und werden gefordert: evakuierte Regionen, zerstörte Dörfer, verbrannte Wälder, die Not der Menschen, vor dem Feuer zu fliehen, Hab und Gut zu verlieren, mitunter sogar das Leben; unvorstellbares Leid“, schreibt Weist dem türkischen Bürgermeister.

Gladbecks Bürgermeisterin Weist: „In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei Ihnen“

Sie habe gehört, dass er selbst vor Ort die Löscharbeiten koordiniere. Weist: „Eine gewaltige Herausforderung müssen Sie, die vielen Einsatzkräfte sowie Helferinnen und Helfer leisten.“ Die Bürgermeisterin wünsche allen viel Kraft: „In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei Ihnen, bei den Menschen in der Türkei, bei unseren Freundinnen und Freunden in Alanya.“

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck