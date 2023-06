Wahlsieg: Linda Wagner geht als Beigeordnete nach Duisburg

Linda Wagner wechselt als Beigeordnete von Gladbeck nach Duisburg. Ihr neue Stelle will die Juristin am 1. September antreten.

Gladbeck. Im Gladbecker Rathaus muss das Rechtsdezernat neu besetzt werden. Juristin Linda Wagner wechselt am 1. September als Beigeordnete nach Duisburg.

Die Gladbecker Beigeordnete Lina Wagner ist am Montag vom Rat der Stadt Duisburg mehrheitlich zur Neuen Beigeordneten für Umwelt, Kultur, Gesundheit und Verbraucherschutz gewählt worden. Lediglich die Fraktion der Grünen stimmte gegen die Wahl der 51-jährigen Juristin. Wagner kündigte an, ihr Amt in Duisburg zum 1. September anzutreten.

Mitte Mai war bekannt geworden, dass die parteilose Wagner den Wechsel von Gladbeck nach Duisburg anstrebt. Von einer Findungskommission aus der Nachbarstadt war sie als Dezernentin für Duisburg vorgeschlagen worden.

Wagner tritt dort die Nachfolge von Matthias Börger (Grüne) an, der nach nur einem Jahr als Dezernent im Frühjahr als Abteilungsleiter für Wasserwirtschaft und Bodenschutz ins NRW-Umweltministerium gewechselt ist.

In Gladbeck war die in Essen geborene Juristin Linda Wagner seit 2018 Beigeordnete.

