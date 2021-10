Wahlen für Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck finden in der katholischen Gemeinde Wahlen statt. Der Kirchenvorstand, das finanzielle Entscheidungsgremium, wird neu besetzt.

Am kommenden Wochenende, 6. und 7. November, finden in der Propsteigemeinde St. Lamberti Gladbeck stadtweit Wahlen für Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat statt. Der Kirchenvorstand ist das finanzielle Entscheidungsgremium der Pfarrei und wird alle drei Jahre anteilig neu gewählt.

+++ Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck. +++

Im Pfarrgemeinderat wird über Projekte und Seelsorge in der Pfarrei entschieden. Er stellt damit damit das höchste Gremium für Seelsorge in einer Pfarrei dar und wird alle vier Jahre komplett neu gewählt. Die Wahl für den Kirchenvorstand erfolgt nach Vorgabe des Bistum Essen. Bis einschließlich 12 Uhr am 3. November kann Briefwahl beantragt werden. Ansonsten können Pfarreimitglieder am 6. und 7. November ausschließlich im Katholischen Stadthaus in der Zeit von 10.30 bis 19.30 Uhr am Samstag sowie von 9 bis 13 Uhr am Sonntag ihre Stimme abgeben.

Frist zur Beantragung der Briefwahl läuft ab

Die Mitglieder für den Pfarrgemeinderat können sowohl per Briefwahl als auch persönlich an den jeweiligen Wahlorten in der Gemeinde gewählt werden. Die Frist für die Beantragung der Briefwahl läuft am 30. Oktober ab. Die Wahllokale haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Diese und auch die endgültige Wahlliste können der Webseite www.sankt-lamberti.de entnommen werden.

Die Wahlzeiten für den Pfarrgemeinderat in den Stadtteilen: Herz Jesu & Christus König am 6. November von 16.30 bis 19.30 Uhr; im Kaplan-Poether-Haus, Gemeindezentrum Herz Jesu am 7. November von 10.30 bis 11 Uhr sowie 11.45 bis 12.30 Uhr; im Gemeindezentrum Christus König in Schultendorf und in St. Josef & St. Franziskus am 6. November von 16 bis 18.30 Uhr; in der St. Franziskus Kirche/ Gemeindeheim Schwechater Str. 44 am 7. November von 10.15 bis 11.30 Uhr; im St. Josef Gemeindeheim, Hegestr. 146 und St. Lamberti & St. Elisabeth am 7. November von 10 bis 13 Uhr; in der St. Lamberti-Kirche Kirchplatz 6 und für St. Marien im Jugendheim Auf´m Kley 11 am 7. November von 9 bis 13 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck