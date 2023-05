Die Stadt Gladbeck kündigt die Sperrung der Voßstraße an.

Straßenbau Voßstraße in Gladbeck ab Montag wegen Sanierung gesperrt

Gladbeck. Die Stadt Gladbeck saniert die Straßendecke der Kreuzung Voßstraße / Heidkampstraße. Das bedeutet Einschränkungen für Anwohner und Autofahrer.

Die Stadtverwaltung Gladbeck kündigt eine Vollsperrung der Voßstraße an. Ab Montag, 15. Mai, wird die Straßendecke an der Kreuzung Voßstraße / Heidkampstraße saniert, aus dem Grund wird die Straße für etwa zwei Wochen gesperrt. Voßstraße und Heidkampstraße sind in dem Zeitraum nicht mehr durchgängig befahrbar.

Der Durchgangsverkehr wird über die Bülser Straße umgeleitet. Anwohner können bis zur Baustelle vorfahren. Die Stadtverwaltung warnt, dass die Zufahrt zu den Grundstücken teilweise eingeschränkt ist. Die Buslinie 255 wird umgeleitet. Weitere Informationen dazu sind auf der Internetseite der Vestischen zu finden unter www.vestische.de. Informationen zu der Baustelle unter www.gladbeck.de/baustellen.

