Vorsitzender der marokkanischen Gemeinde Gladbeck verstorben

Mohammed Aouragh voller Freude bei der Eröffnungsfeier der Moschee an der Haldenstraße in Gladbeck im Jahr 2014.

Gladbeck. Der Träger der Gladbecker Ehrenplakette, Mohammed Aouragh, ist verstorben. Der Islamische Kulturverein Rentfort trauert um seinen Vorsitzenden.

Der Islamische Kulturverein in Rentfort trauert um seinen Vorsitzenden Mohammed Aouragh. Der engagierte Gladbecker hat die Anfänge und weitere Entwicklung der marokkanischen Gemeinde, zunächst auf der Schützenstraße, dann Voßstraße und Rentforter Straße und heute am Sitz der Moschee an der Haldenstraße in Gladbeck-Rentfort entscheidend begleitet.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Seit der offiziellen Vereinseintragung 1984 ist Mohammed Aouragh, mit kurzer Unterbrechung, der Vorsitzende der marokkanischen Gemeinde gewesen. Ihm lagen der Dialog zwischen den Kulturen und Religionen, ein gegenseitiges Verständnis füreinander sowie ein respektvolles Miteinander sehr am Herzen. So versuchte er auch die nachfolgenden Generationen der Glaubensgemeinschaft zu orientieren und in die Gemeindearbeit einzubinden, die diese nun in seinem Sinne fortsetzen möchten.

Mit der Ehrenplakette der Stadt Gladbeck ausgezeichnet

Mohammed Aouragh engagierte sich auch ehrenamtlich im Ausländerbeirat, der im Jahre 2010 vom Integrationsrat abgelöst wurde. Im Jahre 2015 wurde Mohammed Aouragh für sein Engagement für den interkulturellen Dialog mit der Ehrenplakette der Stadt Gladbeck ausgezeichnet.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.

Aouragh reiste 1972 aus Marokko als junger Mann zu seinem Vater nach Wiesbaden. Nachdem der Vater zurückkehrte, kam er auf Umwegen über Schottland und Belgien 1976 nach Gladbeck. Nicht im Bergbau, wie viele Arbeitskräfte aus dem Ausland damals, sondern bei einer Gerüstbaufirma verdiente er seinen Lebensunterhalt, sodass er 1977 heiraten und seine Frau aus Marokko zu sich holen konnte. Mohammed Aouragh hinterlässt neben seiner Ehefrau sechs erwachsene Kinder.