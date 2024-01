Vorsicht, Lebensgefahr! Dünnes Eis nicht betreten!

Ein seltener Anblick in Gladbeck: zugefrorene Gewässer wie im Januar 2017 die Brillenteiche in Wittringen.

Gladbeck Die Minus-Temperaturen sollen noch etwas anhalten. So sieht die Eis-Situation derzeit auf den Teichen in Gladbeck aus.

Kinder freuen sich wie die Schneekönige über einen „richtigen“ Winter mit allem Drum-und-Dran: himmlisches Weiß, Rodeln und – Schlittschuhfahren. Bei aktuellen Minusgraden bilden sich ja relativ schnell Eisschichten, nicht nur auf Straßen und Gehwegen, sondern auch auf Gewässern. Und die Minus-Temperaturen sollen uns laut Wetterbericht ja immerhin noch ein bisschen erhalten bleiben. Aber Vorsicht: Das Betreten zugefrorener Seen und Teiche kann lebensgefährlich sein. Der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) warnt.

Trägt eine Eisschicht nicht, besteht das Risiko, einzubrechen. Kälteschock und Ertrinken können dann die Folge sein. Um gefahrlos schlittern und auf Kufen über die Teiche flitzen zu können, muss die Eisschicht eine gewisse Stärke haben: nämlich mindestens 20 Zentimeter. Und davon, so Leonie Nüfer und Ralf Sonnenberg vom ZBG, ist das Gefrorene derzeit weit entfernt. Daran wird auch das Wetter am Wochenende nichts ändern. Vorhergesagt werden für Samstag (20. Januar) beispielsweise minus vier Grad.

Eigentlich kann bis dato in dieser Wintersaison von einer Eisschicht auf Gladbecker Gewässern keine Rede sein. „Aktuell gibt es in Teilbereichen der Teiche maximal eine Eisschicht von zwei bis fünf Zentimetern. Kein Teich ist komplett zugefroren“, berichten die ZBG-Fachleute. Am Rande der Brillenteiche in Wittringen ist zum Beispiel eine leichte Eisbildung erkennbar – maximal zwei bis fünf Zentimeter dünn.

Schattenlage und ruhende Gewässer: Diese Voraussetzungen begünstigen die Eisbildung auf Gladbecker Teichen

Schattenlage und ruhende Gewässer begünstigen die Eisbildung. „Bei Sonne und fließenden Gewässern entsteht kein Frost. Auch an Zu- und Abläufen wie dem Quälingsteich und am Wasserschloss Wittringen kommt es nicht zur Eisbildung“, erläutern Nüfer und Sonnenberg.

Auf allen stehenden Gewässern in Schattenlage wächst eine Eisschicht besonders schnell. Das betrifft zumindest einen Teil aller Weiher in Gladbeck. Zu nennen wären unter anderem der Schlossteich und jener im Nordpark sowie die Brillenteiche in Wittringen. Jedes dieser Gewässer habe einen Bereich, der im Schatten liege.

Das dünne Eis ist mit bloßem Auge zu erkennen Ralf Sonnenberg - Fachmann beim Zentralen Betriebshof Gladbeck

Bisher sei keiner dieser Teiche nennenswert gefroren, sodass Menschen sie betreten könnten. Ralf Sonnenberg, beim ZBG Leiter des Fachbereichs Grünflächen- und Friedhofsunterhaltung: „Das ist mit bloßem Auge zu sehen, sodass niemand überhaupt auf die Idee kommt.“ Daher stelle die augenblickliche Situation auch keine Gefahr dar.

Eislaufen unter freiem Himmel – das ist in Gladbeck eher eine Rarität. Eine zugefrorene Fläche wie im Jahr 2017 auf den Wittringer Brillenteichen, davon träumen Winter-Fans. Doch der Mangel hat ja auch seine positive Seite. Leonie Nüfer und Ralf Sonnenberg können sich nicht erinnern, dass in der Vergangenheit Unfälle geschehen sind, weil sich unvorsichtige Menschen aufs brüchige Eis wagten.

Aber Gladbecker frönen ihren winterlichen Vergnügungen ja nicht nur vor der Haustür, sondern verreisen auch und unternehmen Ausflüge in andere Regionen. Deshalb ist es wichtig, zu wissen, wie im Ernstfall zu reagieren ist.

Entdeckt man jemanden, der eingebrochen ist, sollte man sofort die Feuerwehr alarmieren. Abzuraten ist davon, selbst Rettungsversuche zu unternehmen. Denn die Situation birgt die Gefahr, selbst dabei unterzugehen.

