Vorfreude wächst: Ellinghorster laden zum Schützenfest ein

Gladbeck. In Gladbeck wird gefeiert: Ab dem 12. Mai laden die Ellinghorster Schützen zum großen Schützenfest ein – mit Königsschießen, Bällen und Festumzug.

Der Schützenverein Ellinghorst lädt am Wochenende zum großen Schützenfest in Gladbeck ein. Das dreitägige Spektakel startet am Freitag, 12. Mai. So sollen die Festtage ablaufen.

Am Freitag um 16 Uhr treten die Schützen und Schützinnen im Vereinslokal Haus Dörnemann an der Meerstraße an. Um 17 Uhr feiern sie im Innenhof der ehemaligen St. Elisabeth-Kirche einen Gottesdienst. Vor dem Festzelt auf der Festwiese Maria-Theresien-Straße treffen sie und und ihre Gäste sich um 19 Uhr zum Zapfenstreich mit dem Vestischen Blasorchester und dem Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr Bottrop. Beim anschließenden Eröffnungsball im Zelt sorgt die Partyband „Mainstreet“ für Unterhaltung. (Eintritt 8 Euro).

Lesen Sie auch

Am Samstag, 13. Mai, beginnt um 11 Uhr das Vogelschießen mit Prominenten und Vereinsmitgliedern. Nach der Mittagspause wird es dann ab 14 Uhr richtig spannend. Dann geht es um die Trophäen und um die Königswürde.

Ist der entscheidende Schuss gefallen, wird Bürgermeisterin Bettina Weist die neuen Majestäten, Nachfolger von Peter II. (Eigenwillig) und Manuela I. (Schubert), proklamieren. Den Krönungsball (ab 20 Uhr, Eintritt 8 Euro) gestaltet musikalisch wieder die Partyband „Mainstreet“.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Der traditionelle Festumzug durch Ellinghorst (Start 15 Uhr am Kreisverkehr Rockwoolstraße) mit der Parade (16.30 Uhr) vor der Vereinsgaststätte Haus Dörnemann ist der Höhepunkt des dritten Festtages. Und abends wird natürlich im Festzelt noch einmal ausgiebig gefeiert. Beim Schützenball ab 18 Uhr (Eintritt frei) bitten Migenda & Friends zum Tanz.

>> Karten für die Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag gibt es im Vorverkauf in der Gaststätte Dörnemann und an der Abendkasse.

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Peter II. regiert Ellinghorst Peter II. Eigenwillig wird mit Manuela I. Schubert als neuer Schützenkönig gekrönt. Die Bilder vom Schießen, der Krönung und dem Festumzug... Foto: Oliver Mengedoht, Lutz von Staegmann

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck