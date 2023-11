Vor Herzstillstand schützen: Infoveranstaltung in Gladbeck

Gladbeck. Bei einer Infoveranstaltung am 15. November wird in Gladbeck darüber gesprochen, wie das Risiko eines Herzstillstands minimiert werden kann.

Unter dem Motto „Herzkrank? Schütze Dich vor dem Herzstillstand!“ informiert die Klinik für Kardiologie und Angiologie des St. Barbara-Hospitals im Rahmen der bundesweiten Herzwochen (1. bis 30. November), wie Herzerkrankungen vorgebeugt, frühzeitig erkannt und konsequent behandelt werden können. Eine kostenfreie Veranstaltung am Ratsgymnasium soll am 15. November zur Aufklärung beitragen und so das Risiko eines Herzstillstands auf ein Minimum reduzieren.

Informationsveranstaltung mit Reanimationsschulung und Blutdruckmessung

Bei rund fünf Millionen Menschen in Deutschland ist eine koronare Herzkrankheit bekannt und diagnostiziert – dies geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Dr. Axel Kloppe, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Angiologie im St. Barbara-Hospital Gladbeck, erklärt: „In Deutschland sterben Jahr für Jahr schätzungsweise 65.000 Menschen am plötzlichen Herztod.“ Am häufigsten liege bei den Betroffenen eine langjährige chronische koronare Herzkrankheit (KHK) zugrunde.„Auslöser für den plötzlichen Herztod ist fast immer eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung, durch die der Kreislauf innerhalb kürzester Zeit zum Stillstand kommt und das Herz stehen bleibt“, so der Chefarzt weiter.

Lesen Sie auch

Mit der Informationsveranstaltung, die am 15. November von 16 bis 18.30 Uhr in der Aula des Ratsgymnasiums, Mittelstraße 50, stattfindet, möchte das Team um Kloppe vor allem Eines: Aufklären. Auch eine Reanimationsschulung an entsprechenden Puppen wird angeboten und von Fachpersonal geleitet. Zudem können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos ihren Blutdruck und Blutzucker messen lassen. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 02043 27815900 anmelden.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck