Volkstrauertag: Gemeinsames Gedenken am Sonntag in Gladbeck

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet am kommenden Sonntag, 14. November, in Wittringen statt. Das Bild zeigt die Veranstaltung im vergangenen Jahr in Gladbeck.

Gladbeck. Sonntag ist Volkstrauertag. In Gladbeck wird in Wittringen der Kriegstoten und Opfer von Gewalt gedacht. In diesem Jahr auch wieder mit Bürgern.

Anlässlich des Volkstrauertages wird am kommenden Sonntag, 14. November, in Gladbeck der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. Die Gedenkveranstaltung am Ehrenmal in Wittringen beginnt um 11 Uhr. Bereits um 10.40 Uhr startet der Schweigemarsch ab dem Parkplatz Wittringen.

Die Ansprache hält in diesem Jahr Bürgermeisterin Bettina Weist. Die Totenehrung übernimmt Rainer Weichelt, Erster Beigeordneter der Stadt Gladbeck, Geschäftsführer für den Ortsverband Gladbeck des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V.

Bläserensemble der Musikschule Gladbeck

Das Bläserensemble der Musikschule Gladbeck unter Leitung von Rolf Hilgers begleitet die Veranstaltung, die vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge mit Unterstützung der Stadt Gladbeck durchgeführt wird. Im vergangenen Jahr fand das Gedenken zum Volkstrauertag aufgrund der Pandemie nur mit einem geladenen Teilnehmerkreis von etwa 50 Personen statt. In diesem Jahr dürfen trotz hoher Infektionszahlen auch wieder Bürger dabei sein. Da die Veranstaltung draußen stattfindet, gilt laut Stadtverwaltung keine Maskenpflicht, nur da, wo die Abstände nicht eingehalten werden können.

Auch der Schützenverein Rentfort 1898 e.V. ruft seine Mitglieder zur Teilnahme auf, nach dem Ende der Veranstaltung lädt er zudem alle Mitglieder des Schützenvereins zu einen Ausklang ins Vereinslokal Haus Kleimann-Reuer ein.

