Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung eines Raubs an der Bohmertstraße in Gladbeck.

Polizei Vier Unbekannte erbeuten in Gladbeck Geld – Opfer verletzt

Gladbeck. Vier Unbekannte haben in Gladbeck einen 30-Jährigen geschlagen und beraubt. Nach der Tat drehten sie mit dem Auto des Opfers ein paar Runden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, um einen Raub in Gladbeck aufzuklären. Das Opfer, ein 30-Jähriger, wurde verletzt. Die Täter, vier Männer, flüchteten mit dem erbeuteten Geld. Tatort: die Bohmertstraße.

Nach Angaben der Polizei hatte sich ein 30-Jähriger aus Essen über eine Dating-App in Gladbeck verabredet. Mit seinem Auto fuhr er am Montag (31. Juli) gegen 20.15 Uhr zum vereinbarten Treffpunkt an der Bohmertstraße.

Nach der Tat fuhren die Unbekannten ein paar Runden mit dem Auto ihres Opfers

„Hier schlugen unvermittelt vier Unbekannte auf den Mann ein und nahmen ihm sein Geld ab“, heißt es im Polizeibericht. Einer der Tatverdächtigen war unmaskiert, die anderen drei trugen Sturmhauben. Anschließend fuhren die Unbekannten mit dem Auto des 30-Jährigen auf einem angrenzenden Parkplatz ein paar Runden. Schließlich flüchtete das Quartett zu Fuß über den Durchgang Bohmerstraße/Essener Straße.

Der 30-Jährige fuhr zur Polizei, um den Raub zu melden. Von hier aus wurde er in ein Krankenhaus gefahren.

Der Polizei liegen Personenbeschreibungen der Unbekannten vor. Einer ist schätzungsweise 16, 17 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat dunkle Haare, eine eher runde Gesichtsform und eine dunklere Hautfarbe. Der Mann trug eine schwarze Jacke und sprach Deutsch ohne Akzent.

Ein weiterer Tatverdächtiger ist zirka 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er hat leicht gelocktes Haar, war dunkel gekleidet und sprach ebenfalls akzentfreies Deutsch.

Letzteres gilt auch für den Dritten im Bunde, der ebenfalls ungefähr 1,80 Meter groß und von normale Statur ist. Er trug dunkle Kleidung, wie auch der vierte Mann in der Gruppe. Er wurde als 1,80 Meter groß beschrieben, normal gebaut und dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/2 36 11 11 entgegen.

