Vier teils schwer Verletzte nach Auffahrunfall in Gladbeck

Zu einem Auffahrunfall mit vier teils schwer verletzten Personen ist es am Donnerstagmittag (10. August) in Gladbeck gekommen. Wie die Polizei Recklinghausen berichtet, fuhr eine 49 Jahre alte Autofahrerin aus Halstenbek gegen 13.45 Uhr auf der Essener Straße (B 224) in südliche Richtung. Im Bereich der Auffahrt zur A 2 (in Fahrtrichtung Oberhausen) bremste sie ab, um einem Rettungswagen im Einsatz den Weg freizumachen. Dabei fuhr ihr eine 71-jährige Autofahrerin aus Warendorf von hinten auf.

Auffahrunfall auf B 224: Zwei Menschen werden schwer verletzt, zwei leicht

Die Warendorferin und ihre 39-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Auffahrunfall schwere Verletzungen, die Vorausfahrende und ihr 84-jähriger Beifahrer aus Lindau wurden zudem leicht verletzt. Alle vier Beteiligten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und wurden daher abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die B 224 in Höhe des Unfallortes in Fahrtrichtung Essen gesperrt. Kurzzeitig wurde zudem der Linksabbiegerverkehr der A 2 auf die B 224 in Fahrtrichtung Marl gesperrt. Später wurden alle Fahrspuren wieder freigegeben.

