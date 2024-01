Vier Einsätze: Wieder brennen Müllcontainer in Gladbeck

Die Feuerwehr musste am Wochenende in Gladbeck vier brennende Müllcontainer löschen.

Gladbeck War da wieder ein Feuerteufel in Gladbeck unterwegs?: Die Feuerwehr musste am Wochenende vier brennende Müllcontainer und Mülltonnen löschen.

War da erneut ein Feuerteufel am Werk? In Gladbeck haben am vergangenen Wochenende erneut Müllcontainer gebrannt. Bei der Feuerwehr gingen vier entsprechende Alarmierungen ein im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagnacht. In den vergangenen Monaten standen in Gladbeck immer wieder Mülltonnen und auch Container in Flammen.

Alle Vorfälle waren im Bereich der Innenstadt. Am Freitagabend der erste Einsatz für die Wehr an einem Müllcontainer an der Schützenstraße, aus dem die Flammen schlugen. Das war gegen 23.08 Uhr, so die Wehr in ihrem Einsatzbericht. Nur 30 Minuten später dann ein weiterer Einsatz an einem brennenden Müllcontainer – diesmal am Oberhof. Hier musste die Wehr eine 1000-Liter-Mülltonne löschen.

Ein weiterer Brand beschäftigte die Gladbecker Feuerwehr dann in der Samstagnacht. An der Bachstraße war es gegen 1.16 Uhr eine Mülltonne, die in Flammen stand. Und in der Nacht darauf, ebenfalls wieder und um kurz nach 1 Uhr, brannte an der Bachstraße erneut ein Müllbehältnis, das die Wehr löschen musste.

Seite Ende November, so die Polizei, haben sich ungefähr 16 solcher Brände in der Stadt ereignet. Tonnen, die in der Silvesternacht in Brand geraten sind, wurden dabei nicht mitgezählt. Es wird aktuell geprüft, ob zwischen den Fällen eine Verbindung besteht. Auch die aktuellen Fälle vom Wochenende werden nun wohl dazugezählt. Vor allem „im erweiterten Innenstadtbereich“, so die Stadt Gladbeck, seien Brände von Mülltonnen gemeldet worden.

