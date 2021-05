Streifenbeamte der Polizei wurden zu einer Schlägerei in Gladbeck gerufen (Symbolbild).

Polizeibericht Viele Schaulustige nach Schlägerei in der Gladbecker City

Gladbeck. Vier Männer gerieten vor einem Geschäft in der Nähe des Gladbecker Markts aneinander. Viele Schaulustige beobachteten den Einsatz der Polizei.

Eine Schlägerei sorgte für einen Polizeieinsatz in der Nähe der Gladbecker Fußgängerzone. Viele unbeteiligte Schaulustige beobachteten den Einsatz.

Wie die Polizei berichtet, gerieten nach ersten Erkenntnissen vier Gladbecker am Samstagabend gegen 18 Uhr vor einem Geschäft an der Horster Straße, im Bereich zwischen Markt- und Festplatz, aneinander. Dabei kam es auch zu Schlägen, so dass sich ein 27-Jähriger und ein 29-Jähriger während der Auseinandersetzung leicht verletzten. Weiterhin waren noch ein 29-Jähriger sowie ein 43-Jähriger beteiligt.

Die Polizei wurde nicht unmittelbar bei ihrer Arbeit behindert

Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei kamen weitere unbeteiligte Schaulustige hinzu, so dass letztlich eine größere Personengruppe zugegen war. Zu weiteren Straftaten ist es während der Anwesenheit der Polizei nicht gekommen. Die Ermittlungen dauern an.

