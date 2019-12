Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele Akteure zeigen ihr Können

Das Offene Weihnachtssingen gestalteten das Sinfonieorchester (Ernst Hesse und Berta Walter-Hamza), Blasorchester (Michael Dieing und Jan-Philipp Walter) und Zupforchester der Unter- und Mittelstufe (Thomas Bocklenberg und Adrian Karperien), die Rock-Pop-Gruppe (Martin Greif und Marcus Schulz), das Akkordeon-Ensemble (Silvester Pece), der Blockflötenkreis (Monika Wild) und „Musik ohne Grenzen“ (Dr. Regina Schulze-Oechtering).

Die Gesamtleitung der Veranstaltung lag bei Musikschulleiter Rolf Hilgers. Die letzten beiden Musikschul-Termine des Jahres sind das Weihnachtskonzert am 22. Dezember (4. Advent) um 18 Uhr in der Lambertikirche und das Turmblasen am 23. Dezember um 18 Uhr in der Innenstadt.